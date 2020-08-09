《三十而已》「顧佳」把深V穿出逆天仙氣！　34歲零贅肉身材曝光

記者鮑璿安 ／台北報導

演出戲劇《三十而已》全職太太「顧佳」一角而爆紅的大陸女星童瑤，在現實中已經34歲，天然樣貌深受劇迷喜愛，近期她出鏡雜誌《格調》8月封面，以清淡妝容襯托仙氣，更換上與劇中截然不同的前衛時裝造型，姣好身材引發粉絲熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 Island_asia（@island_asia_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 上午 2:23 張貼

《三十而已》戲劇爆紅，連帶劇中飾演「顧佳」的女星童瑤人氣直升，此次封面造型曝光，童瑤綁起馬尾露出清秀五官，以擅長的淡妝彰顯過人氣質，換上大陸設計師陳安琪同名品牌ANGEL CHEN 2020春夏系列連衣裙，獨特且迷幻的印花點綴裙身，加強整體視覺效果，再運用單邊袖口不對稱設計。童瑤則是側趴在椅子上，即便臉上沒有多餘表情，仍是傳遞出成熟美感。

▲童瑤穿著Azzaro 2020 春夏高訂透視裝展現火辣氣息 。（圖／翻攝自微博）

先前童瑤現身公開活動，才以一身Azzaro 2020 春夏高訂透視裝步上紅毯，衣著佈滿亮片十分亮眼，且深V剪裁與透視袖口相佐，使得姣好身材若隱若現，火辣風格與戲劇中好媽媽形象截然不同，畫面曝光也引發粉絲直呼：「童瑤顏值太耐看了」、「換個風格也很美」、「34歲看不出來。」

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