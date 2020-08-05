fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】面對決定時你的反應是？

>

▲塔羅 。（圖／記者陳美伶攝）

面對決定時的躊躇
你也曾經發生過嗎？
還是你是那種做決定挺快的人呢？

今天就和奧斯老師一起來看看
面對決定時你的反應是？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，奧斯真不得不說說你了，平常的你們明明就是個做事挺果斷堅決的人啊！那怎麼在面對決定時就顯得猶豫不決了呢？這樣的牌組相當特別，代表的是果斷與堅決，但在面對決定時就顯得躊躇了！這樣牌組的你們，小事情還沒關係，但面對一些比較大的決定時候，你們就需要所謂的深思熟慮或是考量與計畫。你們有你們的想法與規劃，好是好在你們不會衝動行事，但就壞在事前的規劃與考慮有點太久了，偏偏你們又不會是將考量掛在嘴邊的人，因此在旁人眼中你們就顯得猶豫不決許多囉！

牌ll

選擇到這組牌的朋友，你們就顯得果斷許多囉。因為這樣的牌組多半代表的勇敢與向前，所以你們在面臨決定時，其實沒有那麼多的扭捏！畢竟對你來說，許多事情要做了才會知道，老站在原地思考與計畫，事情並不會有進展。當然你們也不是隨便的就做出決定，你們會選擇當中勝算比較多的，然後在做出決定後的過程當中，邊做邊修正。因為你會覺得這樣是最正確的方式，要你們做什麼全盤考量或計畫，那根本就是紙上談兵，所以選到這組牌的朋友，奧斯會說你們在面臨決定時就顯得大膽以及果斷許多囉！

牌lll

選擇到這組牌的朋友，奧斯真要替你們的朋友感到些許的委屈囉！為什麼這樣說呢？首先是因為這樣的牌組多半代表的是朋友與溝通，所以實在不難發現當你們在面臨決定時，你會像周遭的朋友請教，當然這是件好事，畢竟透過不同的層面與角度看事情，總是比較全面一些。但問題就出在當你問了一堆人之後，你還是選擇自己當初的想法，與朋友間的討論與溝通，說好聽些是在尋求意見及想法，但其實你們心中早有一定的答案了，問朋友只是想更加確定內心的想法是正確的，所以這時候奧斯才不得不替你朋友喊聲冤囉！

牌lV

選擇到這組牌的朋友，其實你們就是個非常猶豫不決的人！因為你們害怕所有未知的事情，當然要你們做出決定並不是不行，只是你們在面對決定時你們總想得太多！怕做錯決定、怕自己無法承擔後果、怕自己沒尊重周遭的意見，所以你們在面臨決定時就顯得躊躇許多。至於要如何讓你們做出決定呢？其實你們只需要一位你信得過的人很真誠的告訴你這決定是對的，向你呼喊點信心，甚至在你背後推一下你，其實你就能做出決定了。因此奧斯不得不勸勸你們偶爾應該要勇敢一些囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

吉吉哈蒂德豁出去！僅靠兩條「吊帶」遮胸、脫褲如廁也被拍

吉吉哈蒂德豁出去！僅靠兩條「吊帶」遮胸、脫褲如廁也被拍

貝嫂人生最後悔「隆胸」！6大美容重點每天維持　睡前必做一件事養成緊緻臉蛋 私密處暗沉有救！醫師：留意5個生活小習慣，合身牛仔褲是大忌 爐烤牛排、哈根達斯吃到飽特價827元！假日就去台北凱撒大飯店爽吃一波 6招「省錢抗老術」人人都做得到！不用貴婦保養品也能遠離皺紋、鬆弛 徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭 林志玲大方露腿根！黑色透視裙擋不住逆天美腿　網：名模不是叫假的 台北101開張4間「高顏值」新餐飲　連全家超商便當都美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面