【奧斯塔羅】面對決定時你的反應是？

面對決定時的躊躇

你也曾經發生過嗎？

還是你是那種做決定挺快的人呢？

今天就和奧斯老師一起來看看

面對決定時你的反應是？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選到這組牌的朋友，奧斯真不得不說說你了，平常的你們明明就是個做事挺果斷堅決的人啊！那怎麼在面對決定時就顯得猶豫不決了呢？這樣的牌組相當特別，代表的是果斷與堅決，但在面對決定時就顯得躊躇了！這樣牌組的你們，小事情還沒關係，但面對一些比較大的決定時候，你們就需要所謂的深思熟慮或是考量與計畫。你們有你們的想法與規劃，好是好在你們不會衝動行事，但就壞在事前的規劃與考慮有點太久了，偏偏你們又不會是將考量掛在嘴邊的人，因此在旁人眼中你們就顯得猶豫不決許多囉！

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選擇到這組牌的朋友，你們就顯得果斷許多囉。因為這樣的牌組多半代表的勇敢與向前，所以你們在面臨決定時，其實沒有那麼多的扭捏！畢竟對你來說，許多事情要做了才會知道，老站在原地思考與計畫，事情並不會有進展。當然你們也不是隨便的就做出決定，你們會選擇當中勝算比較多的，然後在做出決定後的過程當中，邊做邊修正。因為你會覺得這樣是最正確的方式，要你們做什麼全盤考量或計畫，那根本就是紙上談兵，所以選到這組牌的朋友，奧斯會說你們在面臨決定時就顯得大膽以及果斷許多囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯真要替你們的朋友感到些許的委屈囉！為什麼這樣說呢？首先是因為這樣的牌組多半代表的是朋友與溝通，所以實在不難發現當你們在面臨決定時，你會像周遭的朋友請教，當然這是件好事，畢竟透過不同的層面與角度看事情，總是比較全面一些。但問題就出在當你問了一堆人之後，你還是選擇自己當初的想法，與朋友間的討論與溝通，說好聽些是在尋求意見及想法，但其實你們心中早有一定的答案了，問朋友只是想更加確定內心的想法是正確的，所以這時候奧斯才不得不替你朋友喊聲冤囉！

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選擇到這組牌的朋友，其實你們就是個非常猶豫不決的人！因為你們害怕所有未知的事情，當然要你們做出決定並不是不行，只是你們在面對決定時你們總想得太多！怕做錯決定、怕自己無法承擔後果、怕自己沒尊重周遭的意見，所以你們在面臨決定時就顯得躊躇許多。至於要如何讓你們做出決定呢？其實你們只需要一位你信得過的人很真誠的告訴你這決定是對的，向你呼喊點信心，甚至在你背後推一下你，其實你就能做出決定了。因此奧斯不得不勸勸你們偶爾應該要勇敢一些囉！

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