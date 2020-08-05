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宋慧喬解放事業線　甜笑秀Chaumet珠寶成功減齡

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▲▼Chaumet宋慧喬 。（圖／公關照）

▲宋慧喬難得小露性感，佩戴Chaumet Bee My Love玫瑰金鑲鑽耳環275,000元，項鍊829,000元。（圖／Chaumet提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬揮別去年和宋仲基離婚的陰霾，近日為法國珠寶品牌Chaumet拍攝全新形象照，演繹經典的Bee My Love系列珠寶，笑容明顯變多了，偶爾還露出俏皮表情，更難得的是解放事業線，她穿深V禮服搭配Y字項鍊，小露性感讓粉絲驚艷不已。

▲▼Chaumet宋慧喬 。（圖／公關照）

▲宋慧喬露出甜美笑容拍Chaumet形象照，食指戴Exquises紫水晶戒指546,000元，中指則戴摩根石戒指546,000元。
 

身為Chaumet亞太區品牌大使的宋慧喬，過去拍攝Chaumet珠寶形象照總是一派端莊優雅，去年婚變後出席品牌於摩納哥舉辦的活動，一臉僵笑更令人看了不忍；但這回為品牌入鏡，明顯心情大好，張張都是露出甜美笑容，搭配風格年輕的Bee My Love系列珠寶，讓38歲的她成功減齡。

▲▼Chaumet宋慧喬 。（圖／公關照）

▲宋慧喬的Chaumet Bee My Love 18K白金手鐲很搶眼，506,000元。

▲▼Chaumet宋慧喬 。（圖／公關照）
▲疊戴多個Bee My Love手鐲與戒指的宋慧喬，表情俏皮。

宋慧喬春風滿面的模樣，讓人揣測她是否正如傳言與男神玄彬舊情復燃，雖然雙方所屬經紀公司都發出聲明否認，但仍留下無限想像。不可否認的是她的確是時尚圈的「帶貨王」，代言保養品牌雪花秀帶動業績，此次替Chaumet宣傳珠寶，也嘴甜說：「我很喜歡Bee My Love系列的靈活多變，讓佩戴者可以發揮創意，創造出專屬自己的佩戴方式與風格，襯托出生命中每一個獨一無二的時刻。」

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝sulwhasoo.official IG）

▲宋慧喬是南韓保養品牌雪花秀的代言人。（圖／翻攝sulwhasoo.official IG）

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