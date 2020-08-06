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【奧斯塔羅】與另 一半相處有狀況，面前這對象心裡還有我嗎？

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▲塔羅 。（圖／奧斯塔羅提供）

面對曖昧對象也好
面對愛情中的另一半也好
難免相處有狀況
或是有爭執的出現
但經過這段關係的相處
是否影響了兩人之間的關係呢？

今天就和奧斯老師一起來看看
面前這對象心裡還有我嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，目前的對象內心中你的地位已經開始動搖囉，這樣的牌組多半代表的是等待機會與忍耐！不難發現其實不是只有你覺得這層關係變質了，就連目前的對象也開始感覺不一樣了，而這樣的牌組多半有那麼點機會，隱喻著這對象正等待機會起身行動，但起身後究竟是邁步離開，還是調整彼此繼續往好的方向發展，奧斯老師會說就要你自己去努力了，假設最近的你也覺得關係不一樣了，也覺得彼此冷了淡了，那就要重新調整一下自己好好的面對彼此，將情感再重新激起熱情，或許也能夠增加對向心中的愛意唷！

牌ll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師不得不說有時真的是你多想了，這樣的牌組多半代表的是踏實與實際！有時彼此關係平穩了，並不是就一定感覺涼了或淡了，或許只是這對象覺得這關係已經是穩定了，就也挺安逸了。而也因為這樣的牌組有個過份踏實與實際的涵意，因此或許你會覺得目前的對象，有時後不是那麼浪漫又不喜歡將愛掛在嘴邊，但奧斯老師不得不說，這樣牌組的對象多半就是如此啊！他們務實又實際，面對情感不善表達，但奧斯老師相信，當你需要對方時，大多時後他還是能陪伴你的，那這樣不就好囉，奧斯提醒你好好相處別多想囉！

牌lll

選擇到這牌組的朋友，奧斯老師提醒你是該考慮離開囉，因為這樣的牌組多半代表的未來是危險的或是被迫向前的！所以不得不說，假設最近你真的感覺到相處的對象變冷淡了，或是這對象開始不如以往的積極，那就代表這對象的確在考慮要放下這段關係囉。而也因為這樣的牌組，有著未來是困難的涵意，所以若你挑選到這組牌，卻還是很想與這對象相處下去，那奧斯建議你要好好審視這段關係囉，因為對方其實對於未來開始不是那麼的抱有希望，奧斯建議你要好好調整一下彼此關係與狀態囉！

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選擇到這組牌的朋友，老實說這陣子都只是你再多想與猜疑而已，因為這樣的牌組多半代表的是互相與尊重，甚至是情感的交換！所以老實說，目前的對象其實還是挺想與你相處下去的，內心裡面對於這段情感還是存有想法與感受的。或許只是這陣子比較忙碌而已，當然關係也總不會一直保持高點，會有高低起伏嘛！所以奧斯要提醒你可別多想囉，另外也因為這樣牌組有著互相的涵意，所以如果這陣子你也有冷淡到人家的或是也挺忙碌沒和對方相處的，那可就也要檢討一下自己囉，基本上兩人還是可以多相處的不用太擔心，好好加油囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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