發泡錠怎麼吃才對？專業藥師揭3大注意事項，以免無效還傷身

▲發泡錠是很方便的營養補給品，但飲用時有3件注意事項別忽略。（圖／品牌提供、翻攝IG@taeri__taeri）

記者張毓容／台北報導

現代人飲食作息混亂、生活壓力大，不少疾病發生年齡都有提前的趨勢，也使得越來越多人開始關注營養補給和健康保養議題，尤其是方便攜帶的發泡錠，擁有果汁氣泡飲的口感，還能同時達到補充水分和所需營養素2種目的，一舉兩得，是時下最歡迎的保健食品型態之一。

雖說發泡錠擁有許多優點，但同時也有一些細節要注意。屈臣氏專業藥師就分享了食用發泡錠的3大注意事項，在飲用前必了解「禁忌」，以免影響發泡錠效用，得不償失。

1.搭配水溫很重要



因熱水容易破壞其中的營養成分，因此發泡錠搭配冷水或溫水飲用最佳，且勿搭配碳酸飲料、茶等飲料一起飲用，以防止產生沉澱物質。另外也必須等到發泡錠完全泡開才能安心飲用，切勿直接吞入肚中或是含在口中，避免傷及人體。

2.容器選用要小心



由於發泡錠成分中的檸檬酸和碳酸氫鈉遇水會轉化成水並產生二氧化碳，進而冒出泡泡，因此在選用的容器上切忌使用密閉容器，防止發泡錠在密閉空間中產生二氧化碳使容器內部壓力過大產生危險，應以堅固且具適當開口的容器沖泡。

3.密封防潮



發泡錠一旦泡開，放置時間不宜過長，藥師建議泡開後請儘速飲用，並且需將其他未泡的發泡錠妥善密封避免受潮。而台灣氣候較潮濕，容易使物品受潮，建議可挑選瓶蓋具防潮設計的發泡錠，保存起來更不費力。



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