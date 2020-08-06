12星座8月運勢！雙魚容易背黑鍋、射手終於擺脫單身了

本月運勢呈現開低走高的局勢。1日不要姑息不公不義的事情，真相也會浮出檯面，謊言將不攻自破。2日計畫生變，局勢讓人感到緊張，重要的案子或計畫建議要有備案。3日壓力大到炸鍋，當心忙中有錯，過去的心魔與爛攤子回籠，框架外思考放手一搏，可能出奇制勝。10日不要冒險，也不要從事高風險的投資與運動。即便成功也要低調以免樹敵。16日開始帶來活力自信與貴人，運勢開始攀升，謀職面試都合適。感情也是下半月比較順，好日子有17、18日，愛情甜蜜。25日帶來美妙的戀愛驚喜。29日但不宜遠行，短程目的最合適。總之本月以守代攻，以退為進，注意細節可逢凶化吉。

摩羯座

考驗一波接一波，但眼前的辛勞將會在明年帶來豐盛的回收，所以咬牙堅持是對的。火星將在你的家庭宮位一直影響到明年1月，這陣子所有的決定，都會跟家庭離不開關係。本月前兩週諸星對沖，壓力頗大。第一週尤其不適合謀職面試與簽合約，3日容易亂中出錯。16日之後狀況改善、水星與火星的位置能讓你充滿活力自信，表達不再卡卡。18日愛情順利，而告白示愛可等25日之後。

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水瓶座

手邊重要的案子記得儘快完成，因為火星將在9月開始退行，就不宜再啟動任何計劃，所以就行動力跟效率來說，現在是最佳時機。金星一直到本月7日前都會待在你的真愛宮，感情想要有結果或是想表態，請把握八月起兩週的時間。25日適合拓展社交圈與打造個人魅力。若有旅遊計劃可以等到29日再啟程。感情方面不用急著做決定、月底前狀況會更明朗。本月財運佳不過支出也多。

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雙魚座

本月3日問題與壓力將接踵而來，職場跟學校可能被霸凌或是因背黑鍋而受委屈。10日不適合投資簽合約與從事極限運動，上半個月凡事低調可免麻煩，不過也是完成過去舊案子的最佳時機點。關鍵貴人出手相助，你將因此受益。本月重心都會在工作上，重要案子記得月底前完成。愛情幸運日為7、16、18、25日，適合約會告白示愛。金錢的計劃宜保守。

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牡羊座

現在你握有主控權且諸事順利，是最好的行動時機。轉換工作跑道、啟動新計劃或是謀職面試可把握下半個月行動。而下半月也是愛情幸運的時機點，魅力滿點且社交活動滿檔，有機會認識心儀對象，告白示愛也都會有好結果。16日口才與表達能力受加持，社交活動也能營造好印象。18日是人氣爆棚的一天。27日適合約會，感情主動出擊可心想事成，進帳可觀，忙碌與收入成正比。

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金牛座

金牛們可能會從事一些比較低調或需要隱密與隱私的工作，也可能意味著療癒，適合治療心靈的傷。此外，如果有手術安排，記得要在9月火星退行前進行。本月的挑戰會讓金牛覺得有點難應付，沉住氣，因為下半個月狀況會好轉。善用本月第一週多參與社交活動會有斬獲。有寫作或出版與提案打算的你，也會受到庇護。財運方面進帳緩慢，金錢計劃保守可避免風險。

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雙子座

一直到本月的7日前可一展長才，社交與溝通的能力受加持，對在媒體界工作的雙子更能加分。參與社交活動廣結善緣將能獲利。雖然有良好的財運，可是目前的努力至少要等到下個月的月中之後才會有回收。同時也有貴人與好的工作機會，下半個月將更能有表現機會。上半個月記得低調行事，職場不要得罪人。最後一週財運最好，轉換工作跑道或被挖角將能有理想的薪水。

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巨蟹座

本月運勢好過上個月，不過可能有討厭的長輩或上司一直盯著你，這股壓力上半個月還是很強，好在月中之後壓力會趨緩，慢慢找到適合自己的工作節奏。工作與愛情下半月表現亮眼。運動或者是做自己喜歡的事可以舒壓，身邊的伴侶也能撫慰心靈。單身的巨蟹，主動結束不適合的戀情對彼此都好。17日之後未來的輪廓會越來越明朗，下半月可多社交約會。理財方面請注意獲利陷阱。

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獅子座

本月會慢慢找回工作的節奏感，想要轉換跑道或是啟動新的創業計劃，建議等16日之後再行動。想要進修充電或出國唸書的人會得到幫助，不過火星將在9月退行，到時行動力會減弱且計劃可能有變數。上月月底可能帶來一些健康方面的問題，記得要持續就診或追蹤。財運與桃花運17日後緩步攀升。29日之後與海外相關的計劃或工作變數較多，記得重要計劃在這個月內就要完成。

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處女座

本月3日緊張壓力之下還要擔心亂中有錯，職場當心被霸凌。注重細節，任何小錯都可能引發大問題。本月中旬記得凡事不要躁進，臨時抱佛腳或急就章都不會有好結果。如果有寫作出版或是創業計劃，16日後是好的行動時機。本月重心都在工作而非感情，當心因為忙碌忽略伴侶。18日愛情運最好；19日與22日將重新回到勝方、握有主控權，是實現夢想的時候。29日也適合告白或約會。

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天秤座

本月將有好的機會與表現的舞台，專業能力與才華將獲得肯定，但樹大招風，處於順境時宜更低調。一直到明年一月初，可實現與伴侶之間的計畫，如結婚生子等。不過與伴侶之間的爭執可能也會變多，記得保持溝通暢通，凡事不要過於急躁。火星會帶來新的人際關係與工作機會，下半個月可以更積極努力一點，謀職面試記得要做最好的準備。財運佳，進帳可觀，若有債務建議先償清。

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天蠍座

本月溝通與人際關係受到加持作用，八月是一個突破瓶頸的時期，上半個月的衝突將會帶來機會，16日之後工作有斬獲，過去的長官或長輩會是你的貴人，與他人維持良好的聯繫是製造機會的不二法門。18日之後桃花運力道強勁，27日將為你的感情世界帶來許多浪漫的粉紅泡泡，單身的天蠍可以主動，成功率高。金錢方面投資有成，不過年底將是大回收的時候。

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射手座

過去這幾個月收入起伏很大，可能覺得有點經濟壓力。水星雖然已經恢復正行、但建議投資計劃先觀望。上個月的機會讓你有發揮專長的舞台，才能也會與財運成正比。手中的大案子將能開花結果，但未來的日子金錢開銷與相關計劃還是要謹慎。愛情會有斬獲，這段期間，單身的你透過朋友牽線或其他各種方式，都有機會認識新的對象。下半月的機會尤其好，終結單身有望。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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