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歡慶史努比生日！「冰淇淋隨行杯」好想舔一口　糊塗塌客泡泡夜燈Q爆

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編輯／Emily　圖／翻攝自m.10x10.co.kr、plazastyle.com

《PEANUTS》漫畫今年迎來70周年，8月10日更是主角史努比的生日！各品牌紛紛推出聯名小物來慶祝這個日子，韓國文創品牌10X10就推出一款夢幻的「史努比冰淇淋隨行杯」，冰淇淋甜筒造型加上史努比整個萌翻，又要讓粉絲們打開錢包了。

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

韓國文創品牌10X10推出的「史努比冰淇淋隨行杯」讓人少女心噴發，蓋子做成薰衣草紫冰淇淋造型，粉嫩配色讓人好想舔一口，杯身是雙層設計，內層做成甜筒餅乾模樣，外部再加一層透明殼，上面印了呆坐的史努比和糊塗塌客，整體造型實在太Q啦！

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

這款隨行杯有16oz超大容量，雙層設計適合裝冷飲，炎炎夏日用它裝飲料特別消暑，搭配同樣紫色的環保吸管更可愛。

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲史努比冰淇淋隨行杯售價9,600韓元（約台幣237元）。

喜歡低調一點的款式，可以選擇「手繪風史努比環保杯」，這款杯子使用米白底色，搭配黑色手繪風插圖，設計簡約文青，共有兩種款式，一款是藍字配史努比跟查理布朗，另一款是紅字配查理布朗和露西，翻到背面還有史努比圖案，超級可愛。杯蓋可以旋轉，看是要插吸管或直接喝都行，不喝時直接封住就好，非常方便。

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲史努比手繪風環保杯售價9,000韓元（約台幣222元）。

除了杯子，10X10先前出過的「迪士尼泡泡香氛夜燈」，也加碼推出「史努比系列」了，有史努比、糊塗塌客兩款造型，在黑暗中會發光之外，還能飄出淡淡香味，史努比是「棉花味」、糊塗塌客是「檸檬香」，兩隻角色乖乖坐著，被泡泡罩住的模樣超Q，夜晚有它們陪伴絕對一夜好眠。

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲香氛小夜燈售價18,000韓元（約台幣444元）。

不只韓國，日本的Plaza也推出新的史努比系列，這次以「電影之夜」為主題，讓史努比與好朋友們全部戴上3D眼鏡、手拿爆米花，沉浸在電影中的他們可愛度加倍。這系列有推出史努比絨毛娃娃、爆米花造型靠墊、雙層透明收納袋，以及3D立體眼鏡圖案的牙刷袋和電棒捲收納袋…等眾多商品。

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲史努比娃娃售價3,080日圓（約台幣855元）、爆米花靠墊售價2,530日圓（約台幣702元）。

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲透明收納袋（左）售價2,750日圓（約台幣763元）、（右）售價2,915日圓（約台幣809元）。

▲史努比冰淇淋隨行杯。（圖／翻攝自m.10x10.co.kr）

▲牙刷袋售價1,540日圓（約台幣427元）、電棒捲收納袋售價2,640日圓（約台幣732元）。

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關鍵字：

snoopy, 史努比, 隨行杯, 小夜燈, 雜貨, 小物, 10X10
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