江宏傑自曝給老婆驚喜「不看金額」　霸氣送出可愛小包暗藏暖心故事

▲江宏傑「黑魂」勁裝帥爆！自曝給老婆的禮物「不看金額」，挑選禮物興奮的模樣超可愛又暖心。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

「桌球王子」江宏傑今（5日）出席瑞士品牌BALLY活動，較少現身時尚場合的他顯得有些緊張，不過也開心表示偶爾開拓新路線「可以耍帥一下」挺不錯的，進店上沒多久便立馬鎖定了老婆福原愛的七夕情人節禮物，透露給老婆驚喜「不太會看金額」，暖男行徑不愧被日本民眾封為「最佳老公」，即便沒有連袂出席，好感情依然羨煞眾人。

▲「桌球王子」江宏傑出席BALLY活動。（圖／品牌提供）



平常幾乎以運動、休閒服裝為主的江宏傑，今日出席品牌活動穿上BALLY秋冬系列服裝，以幹練有型的皮衣搭配BALLY本季最重點的「B-Chain」1851手拿肩背包，展現「黑魂」率性紳士風格；另一套則換上了休閒感的衛衣與運動縮口褲，看起來便自在許多，兩種造型都襯托出滿滿的帥氣。不過江宏傑也提到：「老婆喜歡看我穿不一樣的風格。」偶爾能這樣嘗試新路線很開心，未來也會多試試。

▲「黑魂」勁裝、休閒運動風格都襯托滿滿的帥氣。（圖／品牌提供）



隨著七夕情人節的腳步越來越近，江宏傑超前部署，今日進店上逛沒多久便鎖定了要給老婆的禮物，相中的是這款BALLY本季新推出的迷你Size「CECYLE鎖匙包」，江宏傑一看到這款包就心想：「背在小愛身上應該很可愛！」興奮的心情溢於言表，並決定今晚就要送出驚喜，且因「CECYLE」是創辦人Bally先生以老婆的名字命名，江宏傑表示想要搭配這暖暖的故事一起獻給小愛，「絕對中！她一定超喜歡。」

▲江宏傑想要送給老婆福原愛的七夕情人節禮物，CECYLE鎖匙包系列迷你肩背包，NT＄14,800。（圖／品牌提供）



BALLY今年秋冬系列以極簡美學出發，承襲百年瑞士傳統文化，靈感來自於歐洲現代主義的抽象派繪畫風格，可以發現本季最重要的元素「B-Chain」1851的金屬標誌，出現在眾多新系列的設計中，包括江宏傑今日穿著的服裝、包款，以及鞋款與更多配件上。

依據BALLY強調機能性的特質，多數的包款、鞋款都以驚人的「輕量」呈現，材質上也特別講求耐用，像是江宏傑今日也看上一款適合自用也可以當88節禮物的包款，「ATLAS」系列最新腰包，將品牌常見的線條織帶元素改以縫線的方式製作，小牛皮材質非常輕盈、防潑水且耐刮，很適合日常使用。

▲ATLAS黑色牛皮腰包，NT＄23,280。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



▲（右）江宏傑今日搭配包款 「VESTIGE」系列B-Chain手拿肩背包（遠東百貨A13獨賣款），NT＄37,080、（左）同系列女款NT＄34,580。影片中可見開包細節。（圖／記者王則絲攝）



▲遠東百貨A13獨賣款，KYRAH系列黑色牛皮流蘇手提肩背包NT＄52,880，細節可見影片中示範。（圖／記者王則絲攝）



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