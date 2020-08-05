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Swatch聯名BAPE賣瘋 　最後機會與全球網友線上搶百只錶　

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▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲SWATCH與日本潮牌A BATHING APE®再次推出聯名腕錶，3款全被預購一空。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本傳奇潮牌A BATHING APE®（BAPE）魅力無敵，與任一品牌跨界合作的單品總是秒殺，這回第二度與SWATCH攜手推出的3款聯名錶也不例外，首波網路預購已被搶先登記一空，只能等明日（6日）下午1時30分於台北西門店開放現場販售，再搶不到，就要練鍊指頭功夫，於7日晚上11時與全球錶迷在品牌官網一起搶約100只的聯名錶了。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲SWATCH X BAPE TOKYO BLACK MULTI CAMO東京原創彩虹迷彩黑金版（左）4,750元，TOKYO GRAY MULTI CAMO東京原創彩虹迷彩白金版4,750元。

SWTCH與BAPE的聯名錶定價4,750元，堪稱BAPE較親民的聯名單品，因此引發潮流迷瘋搶，3款名為TOKYO WHITE MULTI CAMO、TOKOY BLACK MULTI CAMO和TOKYO GRAY MULTI CAMO的腕錶，均出自錶徑47mm的BIG BOLD系列，各採用彩色印花錶帶，搭配迷彩雕紋裝飾的玫瑰金色、金色或銀色面盤，而錶環均有BAPE與其誕生地TOKYO東京字樣，附迷彩印花包裝彰顯其特殊性。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲SWATCH X BAPE TOKYO WHITE MULTI CAMO東京原創彩虹迷彩玫瑰版4,750元，錶環有BAPE與TOKYO字樣。

2年前BAPE也曾與G-SHOCK推出聯名雙顯錶，當時定價近1萬元，依然引起潮流迷瘋搶，愛錶出名的林俊傑也沒錯過，在IG上秀話題錶款，羨煞一票沒搶到的粉絲。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／翻攝jjlin IG、G-SHOCK官網）

▲G-SHOCK 2年前曾與BAPE推出聯名款，林俊傑第一時間秀錶羨煞網友。（圖／翻攝jjlin IG、G-SHOCK官網）
 

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關鍵字：

SWATCH, BAPE, A BATHING APE, G-SHOCK
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