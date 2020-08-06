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美妝愛地球！innisfree綠茶籽精華推出「環保加大版」

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▲▼美妝推環保包裝。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

越來越多美妝品牌，注重環境永續議題，紛紛推出環保包裝材質，減少塑料使用，產品包裝更為輕巧，甚至推出補充包產品供消費者購買，讓你愛美同時也能愛地球。

▲▼美妝推環保包裝。（圖／品牌提供）

▲innisfree 綠茶籽保濕精華 友善地球版，160ml，1,230 元。

為慶祝綠茶籽保濕精華上市20周年，品牌秉持著「呵護肌膚、愛護地球」的理念，推出友善地球版，除了以2倍容量升級加大來回饋消費者之外，產品包裝材質減少了51.8%的塑料使用，以可回收的牛皮紙取代，徹底落實環保綠色生活的核心精神。

▲▼美妝推環保包裝。（圖／品牌提供）

▲皇家蜂王乳修復系列新包裝變輕巧。

法國嬌蘭在不減損產品品質及產品之美的情形下，致力於透過環保設計和簡約產品包裝來實現永續創新，並且從原料到產品包裝和產品運輸，全面採用這個概念，當然也包括法國嬌蘭總部、生產基地，以及門市櫃點。在產品方面：通過可補充設計、減量包裝、天然配方以及減少製造與物流的碳足跡。

▲▼美妝推環保包裝。（圖／品牌提供）

▲ rahua神奇核果綻亮洗髮精補充包，280ml，1,100元。

源自於亞馬遜雨林的珍貴植物。力量，rahua高度重視環境永續議題，首度推出補充包商品，讓顧客可以在家中輕易地為商品進行填充。包含備受歡迎的經典商品神奇核果綻亮洗髮精補充包，以及神奇核果綻亮潤髮乳補充包。補充包的外包裝採用60％可分解的植物纖維打造，減少90％塑料使用，不僅延長原本空瓶的使用時限，同時減少運送時所產生的碳足跡。

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