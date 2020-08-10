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2021早春新包值得投資！Prada腋下包再進化、Valentino花瓣手袋華麗有型

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一轉眼又到了下半年，而2021早春有哪些值得關注的包款呢？或是你想要買包包卻不知道要選那一款，這篇都幫你整理好囉：

Burberry

復古格紋絎縫小包

▲早春包 。（圖／美麗佳人提供）

Burberry創意總監Riccardo Tisci以大家熟悉的事物為2021早春的設計靈感，利用這些事物為我們帶來舒適感及正面力量。像是Burberry經典的格紋元素、條紋、獨角獸標誌...等，而這一季的將經典格紋以及絎縫小羊皮融入一直都很熱門的腋下包，不管哪一款都可以幫你的穿搭帶來復古又帶有一點街頭的個性風格，追求潮流的女孩絕對不要錯過。

Tod's

隨性優雅HOBO手袋

▲早春包 。（圖／美麗佳人提供）

延續秋冬的休閒優雅概念，早春系列以70年代義大利人對於生活的熱愛為靈感，呈現Tod’s一貫隨性自在的風格。早春的Pillow Bag以麂皮及蟒蛇皮製成，營造出優雅別緻的氛圍。另外因為包身為容量較大的HOBO包型，除了適合平時上班搭配外，也可以在休閒時當作購物手袋使用，展現你隨性又有型的風格。

復古馬鞍肩背包

▲早春包 。（圖／美麗佳人提供）

如果你對復古包款很著迷的話，那麼這款以經典的T Timeless Logo 搭配金色扣飾的肩背包，你絕對會喜歡，其中可調式的背帶讓你肩背或手拿都有型。另外不管是經典的焦糖色、酒紅色或是充滿春天氣息的天藍色，都能呈現出復古個性的樣貌。

Prada

腋下包當道

▲早春包 。（圖／美麗佳人提供）

復古風遲遲不退燒，從Prada推出腋下包後引起了一陣腋下包風潮，而這股熱潮將持續延燒到2021年春天。而令人著迷的是雖然包款較為扁身卻放得下皮夾、手機…等隨身小物，重點是它能貼合使用者的身型。搭配著粉嫩的薄荷綠、玫瑰粉，除了上肩背也可以率性的手拿，甜美中不失帥氣。聰明的你知道購買包款的第一首選是誰了吧！

Salvatore Ferragamo

OVERSIZED率性手袋

▲早春包 。（圖／美麗佳人提供）

隨著環保意識抬頭，Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew將早春系列以現代主義的北歐風格和大自然為靈感發想，早春包款全都以再生皮革製作，並以經典的Gancini雙扣飾為設計元素。而色系的部分則用柚木、軟木和核桃木…等木質色調呈現。線條明顯的包身給人亦柔亦剛的感覺，如果你喜歡率性俐落包款的話，一定要把它納入購買清單。

Valentino

花瓣工藝手袋

▲早春包 。（圖／美麗佳人提供）

在設計上擅長使用花卉元素的Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli，2021早春延續了2020秋冬的立體花朵包款，有別於秋冬系列所出的小型肩背包款式， 2021早春則是將花朵層層堆疊製作成容量較大的手袋，搭配著黑色、白色及焦糖色等純色系為基調更顯得大器有型！

Moschino

圓點玩味普普風

▲早春包 。（圖／美麗佳人提供）

設計風格向來大膽有趣的Jeremy Scott這次以經典元素來設計，代表著他對義大利的致敬與想念，同時也為這個紛亂時期帶來了正向力量。利用波卡圓點以鮮明的色彩碰撞出復古的趣味性，不論是獨特的機車包、後背包或是帶有品牌標誌性的金色鏈條包款，全都能為你的穿搭帶來活潑俏皮的感覺。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2021早春, 包款, Prada, TOD’S, Moschino
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