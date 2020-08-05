LISA粉紅豐唇有夠性感　狂吸522萬人按讚

記者李薇／台北報導

BLACKPINK成員LISA最近攜帶新曲回歸，在新MV中以魅惑的眼妝加上唇色，引發許多女孩爭相模仿，最近她在個人IG分享一張照片，只見她一投亮紅色的短髮，搭配上黑色飆高的眼線，還有粉紅色的厚唇，展現出性感俐落的一面。

▲BLACKPINK的LISA展現出性感的雙唇。（圖／lalalalisa_m IG）



LISA這張照片，可以發現妝容在眼睛以纖長的眼線帶出魅惑質感，雙唇也故意放大，利用漸層展現出澎潤飽滿的質感，看起來很歐美、很性感；要畫出這樣的唇妝效果，彩妝師一次使用了3種單品來做為搭配，才能畫出如此持久的妝容。

▲LISA唇妝所使用的單品。（圖／官網）



首先先使用NARS天鵝絨唇線筆 #MIRIHI ISLAND BEACH梅子玫瑰色，帶出有點深色的唇線，展現出漸層效果，接著使用香奈兒超炫耀絲絨唇露 #168 SERENITY塗抹全唇，加強唇妝的持久度，淡雅的顏色也可以展現出完美的基底。

▲LISA的妝容都偏歐美風。（圖／lalalalisa_m IG）

最後使用HERA的唇蜜#42色，帶有光澤感的質地加強在唇妝的最高處，帶出細緻的水光質感，同時兩層唇彩也可以讓彩妝更加持久，唱唱跳跳都可以維持完美的唇妝效果，同時又有漸層質感，看起來非常有層次。