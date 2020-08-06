泡泡糖粉紅洗衣機太夢幻、Tiffany藍烤麵包機也美翻　擁有就願意做家事了

記者李薇／台北報導

▲SMEG超美的粉紅色家電。（圖／smegitalia IG）



現代人追求網美般的生活，不管是餐廳、旅行的地點，都走網美風格，連居家擺設也要網美風，義大利質感家電品牌SMEG，就推出很多夢幻顏色的單品，像是Tiffany藍的烤麵包機、泡泡糖粉紅的洗衣機等等，每一個光是外型就美到不行，讓人好想擁有。

▲顏色非常繽紛。（圖／smegitalia IG）



一般人認為的洗衣機或是冰箱大多都是黑色、白色的款式，但是SMEG推出的單品可沒這樣無聊，繽紛的耀眼的向日葵黃色、復古的墨綠色、泡泡糖般的粉紅色，加上圓潤簡約的外型，看起來相當優雅有質感。

▲連小家電顏色也很可愛。（圖／smegitalia IG）



不只是這種大型家電，像是果汁機、烤麵包機、做蛋糕的攪拌機，也都做出非常可愛的顏色，放在家裡簡直就是增添可愛的風格，同時也讓居家生活更有質感，但要價也是不便宜，光是烤麵包機就要6000多元以上，可以說是家電類型的奢侈品。

▲NATURAL KITCHEN的居家小物。（圖／品牌提供）



同樣是居家生活小物的NATURAL KITCHEN 8月以「和」為主題，推出眾多日本元素的生活好物。利用日式風格器皿、週邊小物，簡單擺設出道地和風午茶饗宴，不用出國，在家就能享受純日式的日本生活體驗。

▲超級可愛的小物。（圖／品牌提供）



另外，還有日本超人氣「燕系列」新款不銹鋼製品，全品項由日本職人手工打造，兼具質感及實用性，是每個家庭必備的餐桌用具，適用於日常料理的不銹鋼醬料小碟、迷你料理夾及調羹，延續燕系列的優雅流暢弧度設計，使用上不僅順手好握取，便於清洗，輕盈質量，方便攜帶，還能外出野餐、露營使用。