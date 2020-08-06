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《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」

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▲▼ 受歡迎女生的三個特質。（圖／Netflix）

▲新劇中宋智孝飾演單親媽媽，十分受異性歡迎。（圖／翻攝自FB/JTBC、Netflix，以下同）

編輯/Lily

由宋智孝領銜主演的韓劇《我們，愛過嗎？》，雖然收視率平平，但劇情完全正中女生的夢想，看似平凡的女主角被四個不同性格男人熱烈追求，讓人好生羨慕。你身邊有沒有這種女生，或許外表普通不起眼，但卻異常受歡迎，根據統計這樣的女生通常都有這三種特質。

▲▼ 受歡迎女生的三個特質。（圖／Netflix）

劇中宋智孝飾演一名14歲女孩的單親媽媽盧愛情，劇情又環繞著四男追一女的勵志情節，讓人對愛情信心大增，仔細推敲她有以下這三種特質，讓她好感度爆棚，男人都繞著她轉。

▲▼ 受歡迎女生的三個特質。（圖／Netflix）

不依附男人

和一般女生不同，女主角人設為獨立堅強女性，當初意外懷孕堅持將女兒生下，單身並努力的撫養女兒長大，她身兼媽媽，更是爸爸。雖然撒嬌女生有人愛，但就一段長期關係來說，像她這種能夠自理的女生，且擁有自己的興趣愛好，更是男生心目中的理想對象。

▲▼ 受歡迎女生的三個特質。（圖／Netflix）

朝著夢想前進

許多女生總為了愛情而棄麵包，盧愛情卻是一路苦拚從會計當到製作人，達到了她人生的夢想。當女生有目標時，眼睛是閃閃發亮的，往好的地方前進更能越活越漂亮，不需要依附別人，靠自己才最實在。有自信的女生最美麗，當你把自己變優秀了，自然能遇到和你一樣優秀的另一半。

▲▼ 受歡迎女生的三個特質。（圖／Netflix）

懂得愛自己

愛自己這三個字雖是老生常談，但若是連自己都不愛，你要怎麼去愛別人呢？劇中空窗十多年的她，並沒有因為沒有愛情而放棄自己，依舊努力找尋自己價值，正向思考且擁有明確目標。
男生不會被不懂愛自己的女生吸引，沒有自己意見總依靠他人，分手就如同世界毀滅，和這樣的女生在一起太累，完美的對象是兩個人一起進步，一個人時可以獨自生活，兩個人相處舒適自在，保有自己的生活圈才對。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 宋智孝, 我們愛過嗎, 韓劇
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