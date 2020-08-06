HOLA「變裝三眼怪」玩偶系列今開賣！穿上阿布怪獸裝瞬間變「五眼怪」

記者王則絲／台北報導

今年適逢經典卡通《玩具總動員》25週年，動畫裡頭的每個主要角色都擁有各自的死忠粉絲，其中又以「三眼怪」為吸粉大宗，居家通路HOLA特力和樂近期便搶搭風潮，獨家推出了「變裝三眼怪」玩偶系列，讓三眼怪們穿上皮克斯其他部經典動畫電影的人氣角色服裝，尤其是穿上了阿布的怪獸裝，直接變成「五眼怪」！可愛模樣萌到不行，粉絲們巴不得全都包起來！

▲HOLA推出「變裝三眼怪」玩偶系列。（圖／翻攝自HOLA官網，以下同）



HOLA這次專門鎖定了皮克斯動畫粉絲群，以《玩具總動員》的三眼怪為主角，共推出六種變裝造型，包括同為玩具的胡迪警長、熊抱哥和最新續集裡的人氣角色Bunny兔，還有來自《怪獸電力公司》的毛怪與阿布的怪獸裝！另外，還加碼納入《超人特工隊》的超能先生爸爸。

▲胡迪。



▲熊抱哥。



▲Bunny。



▲毛怪。



▲阿布。



▲ 超能先生。



每一款三眼怪變裝玩偶的服裝都是可以拆下來的，包含一個三眼怪娃娃本體＋造型衣服，尺寸為長32 X 寬15 X 高35（公分），呆萌的三眼怪不管是扮成哪一個角色都可愛到犯規，根本逼人全部包款！此系列8／6起於HOLA全台門市限定開賣，原價為NT＄1,590，限時特價NT＄1,199（8／26以前）。

▲三眼怪娃娃本體。



為因應《玩具總動員》25週年，今年暑假期間還於台北開設了《Toy Story House》主題快閃店、於台中設立「玩具總動員懷舊電影院」，高雄則有「玩具總動員夏日玩具派對」，讓遍佈台灣北、中、南的民眾都可以共襄盛舉，吸引眾多人潮前往。而日本玩具公司T-ARTS甫才推出了這款「變裝三眼怪」扭蛋系列，與這次HOLA的「變裝三眼怪」玩偶是同個概念，不過扭蛋更增加了尼莫、卡爾爺爺、料理鼠王⋯⋯等眾多角色的裝扮造型。

▲日本玩具公司T-ARTS推出「變裝三眼怪」扭蛋系列。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

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