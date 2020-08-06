連朴信惠都在吃！5大「脂肪剋星」食物，多吃去油也不怕胖

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@ssinz7、unsplash

很多人為了維持身材，懶得運動，就只好節食委屈自己的胃，但其實只要吃對食物，不用餓肚子，也能擁有好身材。像是以下5種食物可促進人體新陳代謝或幫助排出脂肪，減少脂肪產生、囤積，吃了不發胖，還有助於減脂瘦身，就連韓劇女神朴信惠都曾靠它們吃出好體態，成功瘦下來。

1.韭菜



韭菜含有豐富的膳食纖維，能促進腸胃蠕動，幫助腸道中過多的蛋白質、脂肪排出體外，防止脂肪在體內囤積。

2.番茄



番茄富含果膠等食物纖維，可增加飽腹感、促進排便，而所含茄紅素是抗氧化力最強的天然物質之一，可促進新陳代謝、抗老化、減少脂肪囤積，且含有多種維生素，可幫助維持營養均衡，加上番茄幾乎不含脂肪、糖分少、熱量低，多吃也不易發胖。

3.冬瓜

冬瓜含有人體所需的多種維生素、蛋白質和礦物質，其中所含的鉀有排水消腫作用。此外，冬瓜還含有能幫助促進新陳代謝的葫蘆巴鹼和能有效抑制醣類轉化為脂肪的丙醇二酸等兩種成分，可幫助人體消耗多餘的脂肪。

4.雞蛋



雞蛋是眾所週知優質蛋白質來源之一，還有維生素A和礦物質，但為避免膽固醇過高，可多吃蛋白、蛋黃不宜吃太多，尤其建議水煮蛋，熱量比炒蛋或煎蛋更低。

5.小黃瓜



小黃瓜水分多、富含大量維生素和鉀質，可幫助排除體內多餘水分，且小黃瓜中還含有可抑制醣類轉化為脂肪的丙醇二酸，脂肪含量也低，很適合作為減重減脂的食材，像是韓劇女神朴信惠就曾靠著小黃瓜成功瘦身。

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