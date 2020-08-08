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繽紛小小兵香氛棒、KAKAO FRIENDS倩碧腮紅可愛到翻

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記者李薇／綜合報導　圖／tonymoly.us_official IG、品牌提供

小小兵的角色受到很多人都喜歡，最近就與TONYMOLY合作，推出超級可愛的小小兵系列保養，其中、繽紛多彩的面膜特別受到歡迎，另外還有草莓香蕉口味的護手霜、潤唇膏，還有超可愛的唇蜜等單品，讓人好想要全部包下。

▲TONYMOLY,小小兵,KAKAKAO FRIENDS,彩妝,保養,。（圖／IG）

必買1：小小兵面膜

面膜是最常用到的保養單品，TONYMOLY這次推出的面膜非常多元，有保濕款、美白款還有鎮定款，另外還有手膜或是腳膜等等，包裝非常亮眼、吸睛，讓人想要多買幾款起來收藏。

▲TONYMOLY,小小兵,KAKAKAO FRIENDS,彩妝,保養,。（圖／IG）

必買2：療癒香氛棒

以小小兵的外型作為設計，以療癒的香氣的香氛棒，可以當作香水來使用，塗抹在全身各個地方，裡面擁有尤加利樹的萃取成分或是乳木果油成份，能夠幫助肌膚滋潤。

▲TONYMOLY,小小兵,KAKAKAO FRIENDS,彩妝,保養,。（圖／IG）

必買3：潤唇露、唇蜜

這次也有推出潤唇露還有唇蜜，其中潤唇露可以打造出紅潤感的唇色效果，打造出自然好氣色，另外唇蜜款則是挑選白色珠光的款式，可以打造出澎潤嘟嘟的雙唇效果。

▲TONYMOLY,小小兵,KAKAKAO FRIENDS,彩妝,保養,。（圖／IG）

KAKAKAO FRIENDS與倩碧推出全新的腮紅單品，奶油粉嫩萊恩獅、屁桃甜瓜橘、Neo藍貓羅蘭紫，不需要飛國外，直接在台灣就可以買到，重點是質地超級細緻，帶有一點濕潤感，塗抹上雙頰非常貼膚，可以打造出完美的肌膚妝效。

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關鍵字：

TONYMOLY, 小小兵, KAKAKAO FRIENDS, 彩妝, 保養
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