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腰簡直比螞蟻還細！高文英祭奠父親穿黑西裝　腰帶都快框不住

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記者李薇／綜合報導

《雖然是神經病但沒關係》劇情進入最後階段，其中一幕金秀賢、吳正世陪著徐睿知飾演的高文英，去探望已經死去的父親，只見徐睿知身穿一件黑色西裝外套，搭配小短裙，以及黑色高跟鞋，受到中間的腰帶已經無法圈住她的腰圍，相當驚人。

▲Alexander McQUEEN,GIVENCHY,高跟鞋,西裝,雖然是神經病但沒關係,金秀賢,徐睿知,吳正世,高文英,。（圖／Netflix）

▲高文英身穿Alexander McQUEEN的西裝。（圖／Netflix）

徐睿知所飾演的高文英，經常以華麗的造型亮相，在最近一幕中，因為去探望已故的父親，從華麗的衣衫換成比較簡約的黑色妝扮，以Alexander McQUEEN的黑色西裝搭配短裙，底下以蕾絲作為設計，展現出低調卻又不失精緻的裝扮。

▲Alexander McQUEEN,GIVENCHY,高跟鞋,西裝,雖然是神經病但沒關係,金秀賢,徐睿知,吳正世,高文英,。（圖／Netflix） 

▲超纖細的腰身讓人覺得不可思議。（圖／Netflix）

在西裝外套外面，運用寬版的腰帶，繫住整個腰身，展現出優雅俐落的造型，不過仔細一看，可以發現徐睿知的腰簡直比螞蟻還要細，腰帶繫出的腰窄到不可思議，可見身材真的超級好，不管什麼衣服都可以輕鬆駕馭。

▲Alexander McQUEEN,GIVENCHY,高跟鞋,西裝,雖然是神經病但沒關係,金秀賢,徐睿知,吳正世,高文英,。（圖／Netflix）

▲底下裙襬搭配蕾絲精緻細膩。（圖／Netflix）

在高跟鞋的部分，徐睿知也相當講究，選擇了GIVENCHY的黑色高跟鞋，在腳後跟的地方運用金色帶出設計線條，整雙利用皮革製作，穿起來不但相當舒適，扎實的高跟即使很高也不容易晃動，搭配黑色西裝剛剛好。

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關鍵字：

Alexander McQUEEN, GIVENCHY, 高跟鞋, 西裝, 雖然是神經病但沒關係, 金秀賢, 徐睿知, 吳正世, 高文英
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