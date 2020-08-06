皮革管身搭配法式浪漫情話！蘭蔻推「最美七夕限定唇膏」　

▲質感皮革管身印上專屬情話，很值得收藏。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

蘭蔻七夕情人節推出最美唇膏，由法國工匠縫製的皮革管身，搭配金色燙印的法式浪漫情話，唇膏色選則將蘭蔻最具人氣的3款色號，第一次以經典的潤澤乳霜質地呈現，唇膏控們必收！

▲蘭蔻 絕對完美唇膏 2020七夕限定版，1,200元。（圖／記者曾怡嘉攝）

集結高人氣3色，分別是人間最美奶茶色#274、黃皮救星顯白胡蘿蔔色#196和行走的性感小櫻桃色#525，化身為絕對完美唇膏，全新乳霜狀質地，更保濕濃潤服貼雙唇。

▲官網和專櫃同步於8/15開賣，數量有限。（圖／記者曾怡嘉攝）

精選色調再搭上精緻皮革管身，上面燙印著充滿法式情懷的情話，頂端烙印著蘭蔻經典金色玫瑰浮雕，堪稱本季最美唇彩。

七夕限定唇膏看更多►►

▲M.A.C 絲柔粉霧唇膏-情人節限定版，共2色，850元。

M‧A‧C「絲柔粉霧唇膏-情人節限定版」，精選銷售NO.1絲柔粉霧唇膏中兩大人氣暢銷色#Devoted To Chili 辣椒暖磚以及#Mull It Over焦糖蜜桃，將高冷酷黑的流線子彈換上一身高質感的啞光磨砂外殼，光拿在手上就令人心動不已。

▲肌膚之鑰 奢華訂製光燦唇菁萃，#103，1,600元。

肌膚之鑰將於七夕推出全新限量「10年經典紅Legend系列」的奢華訂製光燦唇菁萃。注入流金般珠光，有如珠寶躍上雙唇，是一款不分年齡都可駕馭的紅唇，質地保濕不黏膩，輕輕一抹就是絕美雙唇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App