別再說不知道去雲林幹嘛了！傳承老店到浮誇系甜點　TOP10美食讓你吃爆

不要再說不知道去雲林要幹嘛了！有傳承多年的小吃、有精緻好拍的甜點，有超豐盛的早午餐、有邪惡指數爆表的宵夜，不知道要幹嘛就來吃一輪！

TOP 10／魷魚興嘴吃嘴魷魚羮

在地人都吃這家！新鮮大顆的魷魚嘴，吃起來扎實有嚼勁，又帶著Ｑ彈感，湯頭清澈鮮甜，加上幾滴醋後，口味更提升！

▲（圖／美食客貪吃鬼愛吃甜提供）

TOP 9／OHEY CAFE

溫暖舒適的甜點店，甜點以慕斯類為主，外觀精緻、口感有層次，還有酒瓶瓶裝的飲料好適合拍照！

▲（圖／美食客Chelsea Chang提供）

TOP 8／千巧谷牛樂園牧場

免門票親子牧場！可以餵牛吃草、餵魚吃飼料，還有親子沙坑，很適合一家大小前來，當然也有簡餐和伴手禮。

▲（圖／美食客Ting提供）

TOP 7／福安鴨肉飯

鴨肉夾帶著麻油和醬油的香氣，簡簡單單卻讓人難以忘懷！鴨肉肥瘦適中、肉質軟嫩，再來一碗下水湯，北港必吃！

▲（圖／美食客Kiwi提供）

TOP 6／恬恬 IMMENSE

各種超Ｑ造型的甜點！水果塔、千層酥、慕斯蛋糕，選擇超級多，各個精緻有層次，令人少女心大噴發啊！

▲（圖／美食客倍倍食記提供）

TOP 5／塔吉特TOUCHED 千層蛋糕

平價的千層蛋糕塔吉特就是雲林起家！口味超級多，層層堆疊，放入冰箱冰冰涼涼的口感吃起來更不一樣！

▲（圖／美食客sansan美食提供）

TOP 4／著迷．食間

沒有肉也可以吃得很滿足！看看這個烘蛋多誘人！麵包、馬鈴薯、沙拉、優格、水果，樣樣食材新鮮、健康營養、又吃得飽。

▲（圖／美食客倩の貪吃日記提供）

TOP 3／斗南炸饅頭

炸過的饅頭放上起司片後烤一烤，酥酥脆脆，再淋上煉乳後邪惡指數大提升！兩人吃一顆剛剛好，只有晚上營業喔！

▲（圖／美食客Chen Linda提供）

TOP 2／長興圓仔冰

吃湯圓、吃麻糬，想吃冰、想吃熱，這裡都有！傳承三代，彈牙美味，配上麥片、紅豆、綠豆、大豆、粉條等其它配料，好滿足！

▲（圖／美食客野西瓜。嚐食提供）

TOP 1／第五大道 FIFTH AVENUE 甜點輕食咖啡

斗六的網美餐廳！有鹹食、有甜點，必點舒芙蕾！現點現做，吃起來鬆軟綿密、濕潤順口、口感輕盈。

▲（圖／美食客青蛙提供）

圖、文／MENU美食誌

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