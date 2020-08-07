肌膚也能吃素！植物性膠原蛋白「聚麩胺酸γ-PGA」保濕修護強

▲瑞昇保養系列使用的γ-PGA是一種植物性膠原蛋白。（圖／東森自然美提供，下同）

文／弘光科技大學化妝品系美容藥物學教授張聰民

大家都曉得，納豆是日本人非常喜歡吃的一種食物，也可以算是日本的一種國民美食。納豆主要是將煮過或者是蒸過的大豆，以枯草桿菌(Bacillus subtilis natto)發酵製得的一種食物，納豆含有高量的維生素(B2, B6, B12, E, K2)、納豆激酶(nattokinase)、聚麩胺酸(gamma-poly glutamic acid;γ-PGA)與消化酵素。γ-PGA是納豆黏性物質的主要成份，一般而言γ-PGA由1000~15000個麩胺酸(glutamic acid)聚合而成。在γ-PGA的化學結構骨架上，平均每2個或每3個麩胺酸就會產生分子內氫鍵，這個結構特性造就了γ-PGA優質的保濕功效。聚麩胺酸在化妝品的國際命名(INCI)為納豆膠(Natto Gum)；具有成膜的功能(film forming function)。所以在化妝品的成份標示中，妳只會看到Natto Gum，而不會看到γ-PGA；部分品牌強調γ-PGA是一種植物性膠原蛋白質，如果妳看到plant collagen (Natto Gum)的成份標示，也不用感到訝異。

近年來γ-PGA已經廣泛應用於化妝品中，包括皮膚保養品、護髮產品與彩妝品等都有訴求γ-PGA的產品問世。日本研究指出γ-PGA對皮膚內天然保濕因子(NMF)有促進增生效果。將γ-PGA添加於入浴劑中可以表現平滑、濕潤的效果，並且以低分子量γ-PGA的效果較佳。另一方面，γ-PGA能保護髮質，使毛髮不因染燙髮而變粗糙或容易斷裂。γ- PGA於彩妝產品的應用主要是在化妝品配方中擔任無機顏料、色素的分散劑，讓粉底不易乾裂、脫妝；上妝後以水洗臉，不易脫妝；可以使卸妝水輕易的完全卸妝。

目前已添加γ-PGA的化妝品知名品牌種類繁多，包括日本資生堂、DHC、SHU UEMURA (植村秀)等；而其它如歐、美、韓國等國不同品牌的護膚品、護髮品、彩妝品成份中也都能發現Natto Gum的蹤跡。在台灣的醫學美容品牌中，也不乏以γ-PGA作為醫美術後修護保養產品的主要功效成份。以瑞昇預防醫學美容產品為例，「γ-PGA複方高效保濕精華液｣強調術後的高效保濕能力。醫美專科醫師在病人術後關鍵七天積極使用「γ-PGA複方高效保濕精華液｣，搭配「深層保濕舒敏精華乳｣與「平衡滋養霜｣，發現病人的肌膚保濕度顯著提昇，有助於手術部位減緩發炎與敏感的困擾。

事實上，消費者選擇保濕產品時，不必一定只能選擇含有玻尿酸的保濕產品，當妳進行日常肌膚保養時，選擇含有γ-PGA的保養品，可能帶給妳意外的驚喜，不妨試一試。



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