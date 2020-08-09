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夏天想去蘇澳吃海鮮！超CHILL景觀配龍蝦、螃蟹　10家餐廳必訪

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想看海、吃海鮮？那就來宜蘭蘇澳吧！出遊除了玩，吃美食也很重要！MENU編特別整理這十家蘇澳美食Top10，讓你玩好吃滿！

TOP 10／WE CAFE’我們的海灣

可以一邊看海一邊喝調酒喝咖啡的超chill海景咖啡廳！位於南方澳內埤海灣，店內裝潢以黃和綠營造清新可愛的風格，頂樓的露天座位放眼望去就是一片蔚藍大海！食物種類豐富，有沙拉、三明治、丼飯、披薩、甜點，飲料部分選擇也很多，有冰沙、咖啡、調酒等，很推薦情侶和姐妹淘來用餐。

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客小鳥胃貪吃鬼提供）

TOP 9／稻香園

隱藏在鄉間小路裡的隱藏版在地美食，外觀不起眼像是一般住家，但提供的台式無菜單料理卻十分美味！家常的料理搭配在地的食材，以及老闆的創意，會不知不覺吃到見底！特別推薦雞肉飯，淋上香噴噴鴨油和鮮嫩雞肉塊，不輸嘉義雞肉飯名店！

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客詹哈哈提供）

TOP 8／味珍活海鮮餐廳

店家親切且價格實惠且透明的海鮮餐廳，2-3人前往點一桌1000元合菜就能吃得飽，非常划算！海鮮都非常新鮮，不論是要吃蛤蜊、軟絲、生魚片……各種豐富魚貨選擇超多，還有水晶鯊、曼波魚等比較特殊的海鮮料理，師傅的火侯掌握都有在水準上！

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客前往美食的道路上提供）

TOP 7／酒橙塔

藏在小漁村中的義式餐酒館，以南方澳的在地新鮮魚貨入菜，主要供應沙拉、義大利麵、炸物和飲料調酒。特別推薦「黑嘛嘛墨魚義大利麵」，一整隻中卷躺在黑得發亮的墨魚麵上，充滿大海的鮮甜。另外因為兩位店主是在澳洲打工度假結識，所以店內有許多澳式酒類飲料，也十分推薦一嚐！

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Han提供）

TOP 6／阿芬鮮魚湯

在地的人氣小吃，曾被食尚玩家報導，人潮總是絡繹不絕。菜色主要以炒飯、炒麵、海鮮料理為主，份量大，海鮮新鮮。招牌的鮮魚湯魚肉大塊，加上簡單的蔥和薑，湯頭鮮美，價格才69元！不過也有人覺得屬於觀光客型的小吃店，推薦給大家親自品嚐鑑賞。

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Chen提供）

TOP 5／地熱小姐

位於蘇澳冷泉公園附近，由一棟花磚老宅改建，頗有一番情調。專賣戚風蛋糕，主要供應4吋小戚風，無常態菜單，需直接在蛋糕櫃選擇當日販售的口味。戚風蛋糕體鬆軟綿密不乾澀，鹹花生芝麻口味蠻特別，芝麻蛋糕體香氣足，配上為鹹的鹹花生鮮奶油，鹹甜滋味融合得完美，不過想吃就得靠運氣啦！

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Ting提供）

TOP 4／番割田甕缸雞

場地寬敞、環境乾淨明亮的甕仔雞店，停車也方便，是出遊時吃午餐的好選擇。招牌的甕缸雞外皮金黃，裹了一層油亮的雞油，光看就令人口水直流！扒開外皮，裡面的雞肉鮮嫩多汁，還帶著香料的香氣。另外人氣菜色還有雞油燜桂竹筍和麻辣臭豆腐，桂竹筍爽脆、麻辣臭豆腐下飯，都很值得一點！

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Han提供）

TOP 3／富美活海鮮餐廳

價格透明、食材新鮮，平實親民的價格就可以吃到多道海鮮料理，點龍蝦、螃蟹價格也不會太貴，CP值蠻高！不過因應季節，有些蝦子、龍蝦和螃蟹是使用冷凍海鮮，想吃新鮮當季魚貨可以從冷藏櫃或是養殖水箱中選擇。

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Jerry Lin提供）

TOP 2／廖榮川米糕

不論是觀光客或是在地人都很喜歡的米糕店，菜單簡單寫著米糕飯、滷肉飯和四種湯品。米糕上面灑滿扎實鬆香的魚鬆，配上滷汁和小黃瓜，雖然簡簡單單但卻擁有讓人忍不住一口接著一口的魔力！再配一碗菜頭排骨湯，排骨肉大塊很真材實料，肉質軟嫩，湯頭鮮甜。一個人不到百元就能飽餐一頓，超級划算！

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客背著膽固醇小姐的大叔提供）

TOP 1／NATURAL 天然.手作

冰淇淋、冰沙專賣店，主打純天然食材製作，以水果口味為主。每一款都能吃到水果基底的自然甜味，還有隱藏版的冰淇淋加上冰沙的組合。另外特別推薦特殊的墨魚口味，完全無魚腥味，吃起來味道像特濃牛奶，搭配QQ的曼波魚皮，像是蒟蒻的口感，推薦給喜歡嚐鮮的人。

▲宜蘭蘇澳海鮮餐廳。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 冰淇淋, 合菜, 在地小吃, 宜蘭, , 海景咖啡廳, 海景餐廳, 海鮮, 義式餐廳, 蘇澳, 銅板美食, 鮮魚湯
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