「Oh Bye，做錯的如果能再重來」田馥甄《一一》教我們面對缺憾，找回所愛

▲（圖／《一一》MV 截圖）

「Goodbye，偷信的人並不壞。」當聽見田馥甄熟悉的歌聲，即使正身處繁雜、混亂的環境，無形中似乎有一條透明的牽引線，帶領我們從現實跳脫到腦海的的境遇，隨著那略帶慵懶、語帶輕柔的甜美歌聲，舒暢地品味歌詞中的句句寓意。

即將於 2020 年 9 月舉辦個人巡迴演唱會的田賦甄，在盛夏的 7 月推出全新單曲《一一》。沒有炫麗的文字、繽紛的曲調，配合斥資千萬打造的 MV，表現人生中的各種面向：所有出現在生命的一切，都應該一一被收藏、一一被豢養。

成長過程：一一接納所有好壞





▲（圖／《一一》MV 截圖）

《一一》這首歌，透過單純的聆聽或者搭配 MV 觀賞，會出現截然不同的心境，前者是靠想像建構一個屬於自己的世界，後者是藉由畫面讓我們反思生命轉瞬的意義。

「我們從小聰明，我們從大道理，先出來」，孩提時代的我們，對事物總是投以好奇的眼光，用充滿幻想的有趣觀點，解讀身邊的種種，進而學習、領悟了某些道理。「我們把老實的，我們把天才的，一一膜拜」，於是我們開始分辨好壞是非，崇拜世人眼中的好、遠離人們口中的壞，豐富吸收來自四面八方的訊息，接納、包容後，輾轉為未來的獨立思維。

反覆無常：一一拋開所有夢想

▲（圖／IG@hebe_tien_0330）

忘了從什麼時候開始，我們變成一個指令、一個動作的機器人，活在一成不變的生活裡，做著反覆、重複的事情，一復一日，直到失去自己、忘記那個曾有過夢想的自己。

「我們從老實的，我們從天才的，先出來」，也許我們都曾經追逐過某些潮流、觀點，甚至對想法不同的自己抱持著懷疑的心態，不敢傾聽真實的聲音；「我們把小聰明，我們把大道理，一一用壞」，在無限循環的日子裡，壓力和疲乏會讓人產生自我懷疑，讓我們開始對過去認定的對錯有了改變，漸漸地進入時間的洪流，將夢想沖刷、淡忘。

重回自我：一一找尋所有幸福

▲（圖／《一一》MV 截圖）

在《一一》的 MV 裡，有一個非常關鍵的轉折點，正是穿著雨衣的小男孩現身時，讓原本陰雨濛濛的天空放晴，原本帶著怨懟的人們，也逐漸露出真切幸福的笑容。

人生本來就是一連串的循環，當下所追逐的、渴望的，往往會隨著時間與歷練發生微妙的變化，並在兩極的觀點不斷來回穿梭，直到找到最適合自己的生活樣貌。如同田馥甄所唱的：「我們把小聰明，我們把大道理，先放開；我們把找到的，我們把丟掉的，一一愛、一一寵愛」，放開、找到、丟掉，再重新接受、重新去愛，寵愛那個帶有殘缺卻依舊可愛的自己。

「Oh Bye，做錯的如果能再重來」歌曲最後運用承先啟後的方式，隱喻我們從小到大的經歷，即使過程中難免走錯路，但這個世界始終會投以溫暖，給予深厚的擁抱。或許，對於有著不同際遇的我們，欣賞《一一》時會產生不同的見解，但那份為人所走過了點點滴滴，這般酸甜苦辣的感受，多少會有互相認同的共鳴感吧！

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