風・Luxury／三明治面盤夾夜光塗料　沛納海放閃首推白面錶

▲沛納海首款採用經典三明治面盤的白色面盤錶款Luminor Marina精鋼腕錶44毫米，242,000元。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

腕錶的面盤設計多元，常聽見「三明治面盤」究竟是什麼？答案是由上下兩片面盤構成，下層挖出凹槽填入夜光塗料，上層的時標或功能盤標記則以鏤空處理，疊在一起後底部的夜光塗料就會透出來，像極了三明治而得名。第一聯想的品牌正是曾為義大利海軍製作軍用儀器的沛納海（Panerai），持久夜光效果與亮度都備受肯定。

▲三明治面盤由上下兩片面盤構成，下層填入夜光塗料，上層面盤的時標位置則鏤空處理。

▲Luminor Marina精鋼腕錶44毫米腕錶的阿拉伯數字及時標，以灰色Super-LumiNova™夜光塗層塗覆。

沛納海不是唯一採用三明治面盤的品牌，卻是將其發揚光大的重要推手，1930年晚期已開始使用此設計；而70年前品牌將以氚為基礎的自發光物質Luminor引入鐘錶界，並於1950年1月26日在羅馬正式注冊商標，透過三明治面盤讓夜光發揮到極致，今年慶祝70周年，因此定為Luminor之年，發表一系列新作。

▲Luminor Marina精鋼腕錶 44毫米藍色面盤款，242,000元。



令小沛迷眼睛為之一亮的款式，包括沛納海白色面盤的Luminor Marina精鋼腕錶44mm，是品牌首款採用經典三明治面盤的白色錶款，其阿拉伯數字與時標以灰色Super-LumiNova™夜光塗層塗覆，在黑暗中易讀性絕佳；另一款Luminor Marina精鋼腕錶 44毫米腕錶則是藍色面盤，同樣搭載厚度僅6毫米的P.9010自動上鍊機芯。

▲沛納海承諾保固70年的Luminor Marina Carbotech™碳纖維腕錶44毫米，504,000元。

慶祝Luminor 70周年最震撼錶界的錶款，當屬3款分別以DMLS鈦金屬、碳纖維與玄武岩纖維錶殼打造的Luminor Marina限量錶，不僅配備標誌性的三明治面盤，錶帶縫線、錶冠、錶冠護橋、錶冠護橋與其槓桿均塗覆夜光物料，在漆黑處與面盤一同發光，且沛納海大膽喊出保固70年，話題性十足。