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倪妮「珍珠吊帶裙」完美包覆S曲線！向下看更狂…全透視直逼腿根

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▲倪妮 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

▲倪妮5日亮相公開活動，火辣透視裙裝襯托完美身材。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星倪妮高級臉長相深受粉絲喜愛，隨著疫情趨緩，於5日現身公開活動，換上一席裸色珍珠長裙，超深V的吊帶設計露出完美肩頸線條，並且下身裙襬呈現出若隱若現的透視效果，真實身材全看光，讓粉絲大呼驚艷。

▲倪妮 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

▲倪妮 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

▲倪妮 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

▲倪妮穿著MAISON FRANCESCO SCOGNAMIGLIO 2020春夏高訂禮服 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

倪妮近日現身活動現場，換上品牌MAISON FRANCESCO SCOGNAMIGLIO  2020春夏高訂禮服，俐落的裙身設計帶出倪妮纖瘦身材，深V吊帶遊走於鎖骨上，襯托招牌天鵝頸曲線，也使得豐滿上圍呼之欲出。更令人驚艷的是，裙裝佈滿了閃片珍珠點綴，宛如化身美人魚一般，隨著走動之餘相當閃耀，並且倪妮駕馭起來絲毫不費力，任憑裙襬透視效果讓白皙長腿若隱若現，最後腳踩裸色的STUART WEITZMAN 高跟鞋收尾，整體裸色系搭配讓仙氣噴發。

▲倪妮 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

▲倪妮 。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

▲倪妮是GUCCI亞洲區形象大使，換上輕便T恤仍是仙氣爆棚。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

此次是倪妮久違亮相公開場合，完美狀態依舊，隨後她更脫去高訂禮服，換上輕便衣著與粉絲開直播互動，只見倪妮一頭齊肩短髮十分俐落，身穿GUCCI T恤，一舉一動仍是散發仙氣，不負品牌亞洲區形象大使之姿，也引發粉絲直呼：「人間GUCCI倪妮仙氣爆棚」、「高訂禮服絕了」、「身材沒話說。」

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關鍵字：

倪妮, 女星, 造型, MAISON FRANCESCO SCOGNAMIGLIO, 2020, 春夏, 高訂, 禮服
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