Angelababy瘦成「排骨」慘輸曾之喬　穿同款透視連身裙她更有料

記者王則絲／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）近日現身品牌活動時，身穿一襲透視粉色點點薄紗長裙，展現纖細曲線，更釋出一組池畔擺拍大片，甜美可人的氣質受到粉絲們盛讚。不過同款來自DIOR的連身裙，藝人曾之喬其實早在日前品牌期間限定店開幕時穿過，兩人相比之下Angelababy為求上鏡瘦成「排骨」的身材就顯得乾癟，曾之喬這回可說是大辣完勝。

▲Angelababy出席品牌活動。（圖／翻攝自微博）



Angelababy在大陸、台灣都擁有超高人氣，一張精緻無瑕的臉蛋不論搭配什麼樣的服裝總是能成為目光焦點，不過大家也都知道，透過鏡頭播出的影像會把人拉寬，所以女明星為了要更上鏡，各個的真實身材都瘦得不像話。

▲Angelababy池邊擺拍。（圖／翻攝自微博）



這次Angelababy身為DIOR品牌大使，出席Dioramour七夕限定系列活動，釋出的精修圖中每一張都飄散著仙氣，粉嫩甜美的長裙襯托雪白肌膚，美得無可挑惕，不過在粉絲鏡頭與非此次活動官方的攝影鏡頭下，Angelababy胸前「排骨」現形，暴瘦模樣令粉絲們好心疼：「女明星太辛苦了。」

▲Angelababy胸前瘦到排骨現形。（圖／CFP）

而曾之喬於7月24日出席活動時也同樣以這套七夕限定系列的粉色波卡圓點洋裝亮相，難得讓「長輩」出來透透氣令現場群眾都目不轉睛，與Angelababy相比之下顯得相當有料，兩人穿同款服裝風格卻完全不同，Angelababy搭配浪漫長捲髮營造甜美氣質，曾之喬則是充滿火辣女人味，還梳起了個性濕髮。

▲曾之喬穿上同款洋裝展現的則是火辣風格，相當有料。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



Angelababy日前與其他眾多一線女星出席騰訊發佈會，身上激短的平口禮服也引起話題，這回挑選的是高級訂製服品牌Giambattista Valli 2020 秋冬淡粉色裙裝，展現鎖骨線條與一雙纖細美腿，背後超長裙襬襯托女神氣勢。

▲Angelababy日前出席騰訊發佈會。（圖／CFP、翻攝自微博）

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