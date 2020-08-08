「你往前走，我一定在你後面」電影《少年的你》正視霸凌，找回生命中的燭光

▲（圖／《少年的你》劇照）

《少年的你》，是一部青春愛情犯罪電影，改編自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，電影內容講述著，因校園霸凌，而引起的一連串故事。由《電影七月與安生》的導演，曾國祥執導，主演為周冬雨及易烊千璽。電影一上映，便不負眾望的創下高票房成績，更榮獲第 39 屆香港電影金像獎，最佳電影、最佳導演、最佳男女主角等多項大獎。

跳脫框架形象，演員表現深植人心





▲（圖／《少年的你》劇照）

能獲得如此佳績，除了本身題材吸引人外，演員的演技，也功不可沒。在劇中飾演小北的易烊千璽，跳脫大眾的偶像框架，生動詮釋了一個小混混的樣子。在電影中逞兇鬥狠的表情，事實上在演員易烊千璽身上是看不見的，但在角色小北身上，卻毫無違和感。

另外，過去曾與該劇導演合作《七月與安生》的周冬雨，這次再度在導演的鏡頭下，發揮淋漓盡致的演技。劇中她飾演的陳念，從一開始的霸凌旁觀者，變成被霸凌者，那種被欺負的害怕恐懼，全都透過周冬雨細膩的演技呈現出來。不僅是小北，也會讓觀眾想為她悲慘的人生改變些什麼。

「你保護世界、我保護你」，在黑暗中一起仰望星空

▲（圖／《少年的你》劇照）

劇中有一個橋段是，陳念因目睹同學在校園內敵不過霸凌的痛苦而輕生，當大家在圍觀時，她選擇拿起外套，遮住同學的屍體，這樣的舉動，卻使自己成了新的霸凌對象。

之後在偶然的機會，陳念認識了沒有父母管教，整天打架鬥毆的小北，因深陷被霸凌的恐懼，於是向小北尋求保護，小北也就這樣無時無刻地陪在她身邊。兩個同樣無依無靠的人，瞬間就成了彼此的依靠，擁抱彼此的傷口，成為對方黑暗人生裡的那道光，互相照亮；唯有奮不顧身的保護著，這道光才不會熄滅，我們的人生才不會再度黑暗，努力活著才有機會走出黑洞。

從電影省思：原生家庭的陪伴及教育





▲（圖／《少年的你》劇照）

此部電影，以校園霸凌為主題，同時也點出了霸凌者出現的主要因素。劇中的霸凌者魏萊（周也 飾），身長在優渥的家庭，但缺少父母的關愛與陪伴，才在校園內霸凌同學，來引起家長注意；這也讓我們思考，家庭教育的重要，若每個父母都能多傾聽孩子們真實的內在需求，也許校園霸凌，便能大幅減少。

除了霸凌者外，在陳念及小北身上，也能看見父母在青少年時期的陪伴有多重要，若陳念與小北，在懸崖邊緣時，有個能抓緊他們的手，也許他們就不會掉進這無底的深淵，或者會有人告訴他們，更好的方法，去面對這一切。

電影結束了，你也許會覺得沈重難過，也或許會慶幸，幸好陳念有小北保護，但現實生活中，不是每個陳念都有小北，許多被霸凌者都是一個人，待在陰暗的角落被欺凌著；甚至你我身邊都有個陳念，只是沒有人敢站出來發聲。《少年的你》提醒著我們都該正視霸凌問題，其實每個人都可以勇敢化為小北，去保護所在乎的人，同時也守護著這個世界。

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