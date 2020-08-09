《三十而已》貴婦大合照有玄機　拎360萬元柏金包就能C位出道

記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期燒遍兩岸三地，由童瑤、江疏影、毛曉彤主演的陸劇《三十而已》迎來了大結局，不只劇中眾多扎心的女人語錄引起廣大20、30歲女性的共鳴，其中劇情更是在由童瑤飾演的顧佳，為了搶救老公事業打入貴婦圈後引起一波熱議，茶話會大合照中，居C位的貴婦，手拿約380萬元的HERMES（愛馬仕）喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包，「有愛馬仕得C位」因此在小紅書熱搜話題榜上高居不下。

愛馬仕柏金包的地位不容小覷，是太多人的夢幻逸品，經典美劇《慾望城市》中的女主莎曼珊曾說：「當我背上了柏金包，就代表著我已經飛黃騰達。」可見一咖柏金，地位多非凡。



▲江疏影飾演的顧佳（左），與貴婦們排排站拍合照。（圖／翻攝愛奇藝）

茶話會的大合照看似隨意，一字排開行頭令人咋舌，最高價的HERMES（愛馬仕）喜馬拉雅尼羅鱷魚皮柏金包在中央，其餘貴婦挽著愛馬仕牛皮款柏金包、凱莉包、鱷魚皮包，顧佳則背限量款CHANEL 2.55 Lucky Charm。

▲Chanel 2017年的限量款2.55 Lucky Charm，約 NT$215,228，現在要入手並不容易。（圖／翻攝三十而已微博）

「C位」也就是最中間位置的貴婦，手拿的HERMES（愛馬仕）喜馬拉雅尼羅鱷魚皮Birkin，顏色由岩石灰色漸變成珍珠白色，彷彿喜馬拉雅山雄偉的雪峰，且鱷魚皮的染色工序需時甚久，顏色越淺，難度便越高，就知道為什麼只要擁有它便可以在貴婦圈C位出道了吧！





▲愛馬仕罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮Birkin，在蘇富比拍賣會上，曾以約NT$3800,000成交。（圖／翻攝蘇富比官網）

這時就不得不提，被不少收藏家認為是拍賣會中最渴望、最稀有的「愛馬仕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮鑲鑽柏金包」，與《30而已》C位貴婦的包，差別在鎖扣鑲鑽，2017年佳士得拍賣會上，以約1136萬元台幣成交，刷新了各大拍賣會上價格世界紀錄，也刷新了許多人的三觀，果然是貧窮限制了想像！

▲愛馬仕罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮鑲鑽柏金包，在佳士得拍賣會上以約NT$11,360,000成交。（圖／翻攝佳士得官網）

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不只是因為皮革珍稀、作工繁複，而愛馬仕還有一個傳聞中的潛規則，也就是熱門的柏金、凱莉、Constance等包款，必須先「配貨」才能擁有，也就是購買其他商品到一定金額，才能排進秘密會員的名單內，而且還不能挑款、挑色，也讓愛馬仕有了比股票跟房地產更值得投資的都市傳說。

▲大合照中位居第二的，便是那紫色亮面鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝微博）

在 Instagram 查看這則貼文 LISA ADAMS | LA CLOSET DESIGN（@laclosetdesign）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 4 日 上午 8:02 張貼

《三十而已》完美展現了手袋不僅僅是配飾，更是超越了其本身，會因為品牌、皮質、配色，或是拿的人而成了不同層次的象徵，當然，還有拿起來很美。

▲正是這顆馬爾他藍鴕鳥皮凱莉包，讓顧佳成功踏入貴婦圈的入場券，約NT$760,000。（圖／翻攝小紅書）



