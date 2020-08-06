日本彩妝師教5個「提升妝容質感」小技巧！卡其色眼線今年超流行

▲日本彩妝師分享5個能提升妝容質感的小技巧。(圖／翻攝IG@moeka_nozaki)

編輯／Amanda

就算天天化妝、努力看美妝部落客分享彩妝技巧，還是覺得你的妝容看起來髒髒的、沒有質感？日本雜誌請來專業彩妝師分享5個能提升妝容質感的小技巧，從底妝的透明感到水潤唇膏塗法都超實用，快學起來讓妝容更精緻。

▲水潤唇膏更要留意塗抹整齊均勻，才能顯出質感。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)



1.水潤感唇彩更要整齊均勻



比起霧面唇彩，日系妝感更常搭配水潤感唇彩，日本女生也更愛水光透潤的唇妝。這種水感唇膏看起來好像隨變抹上也不會出錯，但其實要想凸顯質感，更要塗得整齊君雲，嘴角、唇周邊緣都要仔細，也可以用遮瑕膏把唇線、上下嘴角整理乾淨，在用手指暈開，效果會更好。

2.腮紅顯得更自然



把眼影和頰彩選用同一種色調，能讓頰彩更自然地融入妝感中，再利用顏色的濃淡調整，打造出深淺漸層。

▲日系底妝的透明感只要簡單3個單品就能完成。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official)



3.三疊加底妝透明感



日系妝感非常講究透明感，尤其是底妝，更要打造出彷彿能看透肌膚的清新透光感。想擁有這種輕盈感底妝也不難，只要用妝前乳＋蜜粉餅＋紫色腮紅疊加就能簡單打造輕盈蓬鬆的棉花糖質感底妝。

4.卡其色眼線瞬間增加時髦感



大地色眼影是最安全不容易出錯、也最好搭配的經典眼妝色，但也因為很日常常見容易顯得無聊，可試著將眼線換成今年超流行的卡其色，就能讓棕色眼影瞬間變得又溫柔又時髦，尤其是下眼線，要記得用筆刷稍微暈染過，不能太銳利生硬。

▲想要呈現自然濃密的毛茸茸睫毛，其實眼線也是關鍵。(圖／翻攝IG@emisuzuki_official)



5.自然濃密感睫毛



想要刷出毛茸茸的自然濃密感睫毛，除了睫毛是重點，還要打造出模糊漸層的自然感眼線，畫好細緻眼線後再疊上眼影，往眼尾暈染出自然融入眼妝的柔和眼線，再搭配雙層睫毛刷法，第一遍刷過全部睫毛，第二遍只刷在睫毛尖端疊加，下睫毛輕輕帶過就好。

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