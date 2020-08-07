盤點後疫情時代的口罩變化＆特殊色　法國總統戴的深藍國旗款，一個要價150元

一場疫情，讓我們想都沒想到「口罩」竟然已經成為我們每天必備的單品之一。在這樣的大環境下，如果防疫也要美美的，除了一般醫療口罩外，其實還有更多選擇，跟著我們一起來盤點後疫情時代我們必須擁有的口罩變化款&特殊色。

Second Wind



拉丁美洲的新晉品牌Second Wind，最近獲得史無前例的關注。Second Wind 推出的口罩鍊輕巧迷人，布織口罩能更換濾心，而口罩上設有兩個小圈，讓你能夠按照需要扣上或移除口罩鍊。除了裝飾作用，口罩鍊的好處就是減少弄失口罩的機會。由於使用過的口罩可能帶有病毒，因此，必須妥善處理，而且口罩鍊也必須時常消毒，保持鍊子清潔。

Vivian Chan



散發優雅氣息的女裝品牌Vivian Chan，是生於台灣美國長大的設計師。她所製作的口罩如同她的服裝設計一樣擁有淡淡的女性氣質，左右邊薄紗點綴，在炙熱的夏天還能有清透涼的感覺。全系列在官方網站上販售。

PITTA MASK



這款「PITTA MASK」有著時尚外型，在疫情還沒爆發前，就已經是日本、韓國明星必佩戴的單品。球型的設計能貼合臉部，也能對付花粉症，而且可以冷水手洗三次不影響過濾效能，曾經在日本國內造成搶購風潮！不過根據包裝上標示，PITTA MASK功能性較單純，雖然針對花粉及防曬有一定的水準，但目前尚無阻隔病毒飛沫等作用，因此建議裡面可再加防護病毒侵入的內層。

Tecmask

於2015年創立於雪梨的品牌，卻在日本大賣。創辦人Maddy Scarf說與父親David Scarf共同創立這家公司，是因為父女二人於2012年到東京旅遊時，發現東京街頭有不少人都戴著口罩，萌生創業靈感。Tecmask成立後很快就成為日本最受歡迎的口罩品牌。Tecmask以有趣、時尚的圖騰打造口罩，企圖打破西方世界對於「口罩等於疾病」所冠上的汙名。

Katie May



LA婚紗品牌 Katie May推出充滿設計感的口罩系列「#aMAYzingmasks」，由婚紗蕾絲面料打造而成，白紗蕾絲、深邃黑色蕾絲、或是亮片等設計元素的運用，如同品牌絕美的婚紗設計延伸至臉龐，相當奢華且精緻獨特「#aMAYzingmasks」口罩系列的售價因不同面料而異，從 19 元美金（約台幣 570 元），到 45 元美金（約台幣 1350 元）都有，不過因應美國政府政策，運送範圍僅限美國本土。

中衛口罩特殊色



在台灣成立70年的中衛公司，過去以提供醫療耗材為主，是台灣國內醫療產業主要供應商，生產過程符合高規格醫療等級，榮獲多項國際認證。疫情爆發初始，身為台灣主要醫療耗材大廠的中衛扮演著重要的角色。還記得當時領口罩時，是否都很期待可以得到特殊色呢？這其實是中衛內部決議所製作的高防護及高顏質的「中衛彩色系列口罩」。從「Tiffany藍」、「愛馬仕橘」、「卡地亞紅」到高級的「夜幕綠」和「極光綠」，或者清爽的「鵝黃色」，我們拿來仔細和精品紙袋比對，中衛彩色系列口罩每一款根本都是高級色，不得不稱讚中衛口罩的調色技術，的確讓煩悶的防疫生活增添小確幸。

致於口罩的穿戴要如何時髦，其實這件事討論起來有點多餘，畢竟防疫時代保命要緊，誰還管你到底要多時尚呢？不過還是有兩個例子可以給大家建議，一點穿搭的小巧思如果可以讓自己開心，何不嘗試看看。

法國人血液裡應該就是時尚，果然連戴個口罩都能戴出時尚感。法國總統馬克宏Emmanuel Macron日前在公開場合戴上口罩，帶頭履行公民防疫義務之外，也證明義務與時尚絕對可以並存。這款深藍色口罩左上角繡上藍白紅三色條紋，不僅代表法國國旗，也巧妙地和西裝顏色搭配。這款布口罩由法國服飾業者Chanteclair生產，在法國超市就可買到，每個售價為4.92歐元（約台幣150元）。

另外一個例子則是為在美國紐約的名媛奧莉薇亞巴勒莫Olivia Palermo，身為時尚KOL的她，為大家示範口罩也能戴出的時尚感。奧莉薇亞巴勒莫Olivia Palermo在自己的IG上表示，她找出收藏的愛馬仕Hermes古董絲巾當口罩，透過墨鏡的穿搭天天變換出新花樣。

不過絲巾的防護功能有待確認，必要的場所還是建議大家要佩戴真正起到阻擋病毒傳播的口罩，保護好自己。



※BY TRAVIS HUNG

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