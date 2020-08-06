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Ella、郭雪芙都在瘋！「白米減重」正夯，原來吃飽了才能瘦

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▲▼Ella、郭雪芙都在瘋！「白米減重法」 。（圖／翻攝自ig/ella、郭雪芙）

▲許多女星都在吃白米減重。（圖／翻攝自IG/aohsuehfu、him_ella0618）

編輯 / Lily

女生追求完美身材無止境，許多人捨棄澱粉主食，改吃肉、菜，但卻都效果不彰！日前Ella曾公開分享自己求助中醫，開始吃白米飯減重見效，最近正努力瘦身的郭雪芙也靠白米瘦身，現在開始跟著做還不晚！

▲▼ Ella、郭雪芙都在瘋！「白米減重法」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲郭雪芙正在實行白米減重法。

體重等於攝取能量減掉消耗熱量

試想身體是一台機器，即便是不運動，人的五臟六腑依然每日運作且幫助消耗能量，若每天攝取的能量不足，體內運作就會自動關閉或緩慢運作，避免能量消耗。換句話說，少吃不一定會變瘦，但是少吃會讓身體機能不正常運作，像是大腦減少能量供應，就會出現反應遲鈍、記憶力減退症狀。

▲▼Ella、郭雪芙都在瘋！「白米減重法」 。（圖／Unsplash）

▲中醫觀點認為主食攝取要充足。

給予足夠能量，身體才能正常開機

和菜、肉相比，主食較能提供人體足夠能量，使體內機能正常運作，這時體力會變好、反應也會變得敏捷，消耗熱量逐漸增加，持續一段時間後，體內機制會幫助調整將攝取能量和消耗熱量正常抵銷，久而久之當消耗熱量大於攝取能量，就能達到健康減重目標。

▲▼Ella、郭雪芙都在瘋！「白米減重法」 。（圖／Unsplash）

▲Ella曾分享每日的早餐就是飯糰。

正常吃米飯，減少高熱量攝取慾望

白米飯擁有高比例的離胺酸與膳食纖維，脂肪低且能帶來飽足感，當食慾被滿足後，當然不會動念想再吃其他食物。反之，許多人為了減重不吃米飯，攝取更多的蔬菜和肉類料理，等於把大量的鹽分和油脂帶入體內，要知道醬汁或是沙拉醬熱量都很高，小心別誤觸發胖陷阱。

▲▼Ella、郭雪芙都在瘋！「白米減重法」 。（圖／Unsplash）

▲血糖穩定能夠幫助睡眠。

吃飽才能睡得好，增加代謝力

此外，白米飯更是維持血糖穩定的重要來源，血糖穩定就不會讓大腦處於飢餓狀態，人也會跟著放鬆。許多人常餓了就睡不著，節食進而影響睡眠，長時間睡不好會使基礎代謝降低，更會增加自律性神經失調機率。

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關鍵字：

Ella, 郭雪芙, 減重, 中醫, 減重, 白米, 飲食
fashion.net

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