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破4千萬人觀看！NIKE 90秒影片後勁超強　「無縫剪接」用運動改變世界

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編輯 ／Ann

廣告能帶給人正能量和希望，NIKE最新的主題影片就是一例，在2020 NBA賽季回歸之際，品牌發佈了90秒影片，為延續「You Can’t Stop Us」精神，包括24項運動以及53位運動員運用串連的拍攝手法呈現，短短一周時間就突破4千萬人瀏覽。

▲NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網、YouTube截圖）

▲NIKE以 「You Can’t Stop Us」精神發佈主題影片，一周內突破4千萬瀏覽  。（圖／翻攝自品牌官網、YouTube截圖）

2020年上半年過去了，人們依舊面臨各種挑戰，NIKE以「You Can’t Stop Us」精神推出了最新的主題影片，請到各界精英包括美國職業籃球運動員LeBron James（勒布朗詹姆士） 、法國職業足球員Kylian Mbappé（基利安姆巴佩）、日本職業網球混血女運動員大阪直美等共53位運動員出鏡，多達24項運動、4千個歷史影像片段，運用拼接手法演繹，旁白則是美國國家女子足球隊隊長Megan Rapinoe（梅根拉皮諾埃），渾厚嗓音道出頗具力量的對話。

▲NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網、YouTube截圖）

▲NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網、YouTube截圖）

▲NIKE 。（圖／翻攝自品牌官網、YouTube截圖）

▲影片被分為左右畫面給予彼此力量，「You Can’t Stop Sport」象徵運動生生不息。（圖／翻攝自品牌官網、YouTube截圖）

短短90秒的片段，畫面被分為左右兩側，從游泳到跑步，從滑板到衝浪，不分性別完美銜接出運動的連貫性，即便經歷跌倒、受傷，最後仍是站起前行，巧妙呼應「Black Lives Matters」中單膝下跪的舉動，向黑人平權運動BLM表達支持，搭配下方字幕：「我們從不是一個人，每個人都給予彼此力量。」此外，影片也結合時事，因疫情影響，今年許多運動賽事面臨取消和延期，但所有人秉持逆襲歸來的態度面對一切，就如同結尾，運動員們紛紛舉起雙手合一，「You Can’t Stop Sport」在此刻改為了「You Can’t Stop Us」，象徵運動使人們更加強大的信念。

▲adidas 。（圖／品牌提供）

▲X9000 L4搭載品牌首款流線紋路立體BOOST中底，NT$4,590 。（圖／品牌提供）

與此同時，adidas 以「顛覆想像」為靈感，帶來X9000 L4搭載品牌首款流線紋路立體BOOST中底，搭配鞋底凹槽與局部加深設計，提升整體耐磨度，工藝式針織鞋面輔以局部TPU貼片提供卓越的貼合包覆與支撐，上腳輕盈舒適。

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關鍵字：

NIKE, 運動, You Can’t Stop Us, 2020, NBA, You Can’t Stop Sport
fashion.net

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