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萬寶龍錶帶與香奈兒緞帶系出同門　法國百年老廠成幕後功臣

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▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍攜手法國百年製造商Julien Faure打造專屬NATO錶帶，1858系列單按把計時腕錶限量1858款186,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

休閒運動錶款近幾年大風行，讓NATO錶帶再度翻紅，萬寶龍（Montblanc）公布近3年1858系列腕錶的NATO錶帶，全由法國150年歷史的編織緞帶製造商Julien Faure製作，大方讓幕後功臣走向幕前，名錶品牌如帝舵表（Tudor）、時尚龍頭香奈兒（CHANEL）都是此百年老廠的客戶。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere腕錶限量款1858，205,800元。

位於法國中部Saint-Etienne的編織緞帶製造商Julien Faure創立於1864年，目前傳承至第5代，依然採用18世紀的傳統手動梭織機，是世上少數能夠使用「緹花織機」技術結合梭織機織造的廠商之一，卓越技術吸引萬寶龍與其合作，為專為戶外冒險打造的1858系列腕錶製作復古風的NATO錶帶。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列24H自動腕錶，100,300元。

NATO錶帶被認為由二戰時軍方人員使用的皮革與帆布錶帶演進而來，另一說法是英軍於1973年研發，士兵領取時需填G1087申請表，G10因而成為此錶帶的代稱，但其貨號與北約軍品相似，久了被改稱為NATO錶帶。萬寶龍特別強調每一條錶帶的工藝，均需要50小時研發，由長與寬幅各500條紗線與100條紗線交織而成柔軟且抗磨損的錶帶。帝舵表也不約而同分享新款BLACK BAY FIFTY-EIGHT海軍藍腕錶的銀色緹花織紋錶帶，同樣出自Julien Faure，雙方已有10年合作情誼。

▲▼ Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT海軍藍腕錶的銀色緹花織紋錶帶由Julien Faure製作，106,500元。（圖／帝舵表提供）

▲▼ CHANEL 。（圖／翻攝julienfaure1864 IG）
▲香奈兒服裝上的絲質緞帶也出自Julien Faure。（圖／翻攝julienfaure1864 IG）

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 帝舵表, Tudor, CHANEL, 香奈兒
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