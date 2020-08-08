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《哆啦A夢》百寶袋實體化！套在肚子上防著涼　口袋真的能裝東西　

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編輯／Emily　圖／翻攝自1101.com、kitan.jp

卡通《哆啦A夢》是很多人童年的回憶，其中哆啦A夢肚子上的「百寶袋」更是令人印象深刻，裡面總有掏不盡的好用道具，許多周邊商品也都以它為靈感設計。而這次日本竟然真的將「百寶袋」實體化，做成能包在肚子上的腹卷，還真的有口袋可以裝東西，套在身上直接變身哆啦A夢。

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）

日本「ほぼ日ハラマキ」將哆啦A夢身上的「百寶袋」神還原，做成可以套在肚子上保暖、預防著涼的腹卷，逼真造型就跟卡通裡一模一樣，使用哆啦A夢經典的藍、白配色，加上真的可以裝東西的口袋，套到肚子上就像長了「百寶袋」，兼具可愛與實用性的設計，讓粉絲們看了超想入手。

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）

「百寶袋腹卷」使用像毛巾一樣的材質，透氣性良好、不易潮濕，具有吸汗功能，會接觸身體的部分用棉製成，不用擔心穿起來不舒服，夏天吹冷氣睡覺卻愛踢被子，很適合在肚子包上它預防著涼。

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）

這款商品預計8月7日在官網發售，另外還有一款哆啦A夢圖案的毛巾一起開賣。

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）

▲百寶袋腹卷3,740日圓（約台幣1,040元）。

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）

▲哆啦A夢圖案毛巾1,100日圓（約台幣306元）。

喜歡《哆啦A夢》小物的話，日本玩具公司奇譚俱樂部有推出一款《哆啦A夢》的充電線保護套扭蛋，這系列有六款造型，角色們全部擺出緊緊抱住的姿勢，裝在充電線上也太Q，哆啦A夢有哭哭臉和眨眼笑兩款，還有哆啦美、大雄、胖虎和大雄的玄孫世雄，每一款都好萌，扭蛋一顆售價300日圓（約台幣83元）。

▲哆啦A夢百寶袋腹卷。（圖／翻攝自1101.com）
 

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關鍵字：

哆啦A夢, 腹卷, 百寶袋, 日本
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