關於黛妃餐桌上的小軼事！「零脂肪」菜單公開、為癌症小童手抓雞塊直接啃

毫不意外，為了保持自己美好的身段，黛妃飲食十分節制，早餐愛吃鮮榨果汁、優格，有時再來點炒嫩蛋，以及傳統英式的吐司蓋上茄汁豆 ，總之要「零脂肪」。

黛安娜可能是英國史上最備受人民愛戴的皇妃與皇室成員，除了一張漂亮得不可方物的臉孔之外，還因為她的一顆愛心。婚後，雖然與查理斯王子婚姻生活並不愉快，但她仍致力於公益事務，不單活躍於各類籌款活動，還身體力行，支持國際反地雷組織，關懷愛滋病童，讓她深受英國以至世界各地民眾愛戴。一九九七年，因被狗仔隊追蹤，她所乘坐的轎車為了甩開對方而失控撞車，她亦在車禍意外中離世。英國首相布萊爾在悼念演說中，稱她為「人民皇妃」（People’s Princess ），從此這稱呼不踁而走。

真正的雍容華貴，不在於矯揉造作，而在於發自內心的親和。筆者在翻看專職服侍離婚後住在肯辛頓宮的黛安娜皇妃和兩位王子的御廚麥格瑞迪所著的《皇家食事》一書，讀到些小故事，從中領略到這番道理。

© Princess Diana Archive

實踐病童與皇妃用餐的心願



話說黛妃喜愛在肯辛頓宮宴請各類型的客人，有一些是名人，但更多是平民百姓，尤其是那些做了好事的好人。有一次她又邀請了一位小男孩午宴，他患上了癌症，而他又寫信給黛妃，說心願是希望能夠與一位皇妃午宴，黛妃遂實踐他的一個心願。

那位病童與母親及姊妹一起到來，小孩心性，且沒有甚麼大不了，但他的母親卻緊張得面容繃緊，畢竟，眼前是一位皇妃，而且是美麗得令人心悸、鼎鼎大名的黛妃。黛妃囑咐御廚弄一些威廉及哈利王子愛吃的東西作為午餐，款待小男孩一家人，於是御廚烤了兩隻雞，及準備了一些蔬菜。黛妃還體貼入微，在飯廳裡小男孩的座椅上，放置了一架玩具車，並為小女孩準備了一個洋娃娃，為母親準備了一束鮮花，作為禮物。黛妃談笑風生，盡量讓這家人感到自然、放鬆和舒服。

但始終是小孩心性，吃至一半，小男孩嫌麻煩，索性以手指把雞腿撿起來，津津有味地啃著。母親看到，立時面如土色，覺得自己一家在皇妃面前出盡洋相。若是換到了另外一些皇室貴族，準會報以白眼，但好一位黛妃，不單沒有介意，更加善解人意，見狀之後心念急轉，立時把手上的刀叉放下，並一樣以手撿起她的雞塊。這時母親才如釋重負，呼出一口氣，露出笑容。

麥格瑞迪說，這就是黛妃，永遠的善解人意，永遠為別人設想周到。讀者看到這段往事後，也會明白到，真正的高貴，不在於矜持和緊守貴族的繁文縟節，而在於發自內心的親和與善良。麥格瑞迪說，黛妃對他也十分體貼，當黛妃得知他在熱戀時，每逢週五晚上，都會催他早點離開肯辛頓宮，出外跟女友歡渡週末。

© Martin Cleaver/WPA

這位漂亮的皇妃，平常又喜歡吃些甚麼呢？



毫不讓人意外，為了保持自己美好的身段，黛妃飲食十分節制，早餐愛吃鮮榨果汁、優格，有時再來點炒嫩蛋，以及傳統英式的吐司蓋上茄汁豆 ，總之要「零脂肪」。至於午餐或晚餐，她則會吃義大利麵食、新鮮蔬菜、雞和魚，飯後甜品則是水果或優格，尤喜歡荔枝。

有一道菜式，黛妃特別喜歡，那就是蕃茄慕斯配龍蝦，但原本的煮法卻也頗為油膩，會用上三種不同的脂肪「酸奶油、濃奶油、蛋黃醬」，於是黛妃要廚師為她改良成一個零脂肪的版本。麥格瑞迪說，記得有一次黛妃又以這道菜式奉客，客人是一位美國名嘴，黛妃後來笑著向他說，席間這位名嘴對這道菜讚不絕口，但卻驚訝的說，不明白黛妃為何這麼喜歡吃這道菜卻仍可保持那麼苗條？ 他不知道，自己吃的和黛妃吃的，原來是兩個不同版本的蕃茄慕斯配龍蝦。

© Tim Graham

那麼黛妃又是否會下廚，偶而煮個幾道菜呢？

麥格瑞迪說，有一次週末，沒有廚師當值，宮裡習慣的做法是先讓廚師做好一些食物，等到黛妃想吃時，便以微波爐加熱。但這個週末，黛妃卻想親自下廚，為她的一位來訪的女性朋友準備晚餐，她想簡簡單單煮些義大利麵點，認為這樣問題應該不太大。但無論如何，她也得燒一鍋滾水把麵條先煮熟，不料，她卻雞手鴨腳，搞到廚房漏媒氣，結果招來了整整一隊消防隊！ 麥格瑞迪說週一回來上班，從黛妃口中得悉情況後，忍不住笑彎了腰。

《大人們的餐桌》，時報出版

※BY NICOLE LEE

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