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星巴克、可口可樂都被翻玩　史上最黑潮流品牌BLVCK進駐台灣

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因為將生活中常見的物件和消費品重新以黑色詮釋，引起網路熱潮的品牌BLVCK，也在八月份進駐台灣，開設間實體店啦！

雖然說巴黎人本來就喜歡穿黑色，但能黑到如此極致的，恐怕只有BLVCK PARIS了！Julian O'hayon 這位法籍設計師的個人IG上，充斥著各種被重新翻玩詮釋的物件，從麥當勞的包裝、星巴克的隨行杯，到 airpods 和 Haagen-Dazs 都能黑，而這些充斥在我們日常生活中東西，也因為換上了全黑的外型後，呈現出全然不同的時尚風貌，每一件都讓人想收藏。

隨著話題熱度越來越高，他一手創立的品牌 BLVCK PARIS 也延伸出各式各樣的商品，從男女裝、生活用品到趣味小物，都是招牌的一片黑色調。而在潮流選品店 Kaiser 的獨家代理下，BLVCK 也將在8月7日首度進駐台灣開設全球首家實體快閃店，屆時在台北新光三越 A9 館的店鋪中，也將販售台灣限定獨賣商品。



※BY JOEY LIN

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, BLVCK, 潮流品牌, 潮流, 進駐台灣
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