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加強版「捲腹運動」練起來！每天只要5分鐘緊實線條　小腹跟著瘦

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想要瘦小腹，第一個想到的就是仰臥起坐，但是看似簡單的動作卻很容易姿勢錯誤，導致身體受傷。今天就來教大家風險較低的２款「捲腹運動」，即使背痛的人也能進行本訓練。

仰臥捲腹

本動作切記背部要緊貼地面，注意緊縮腹肌。這項訓練應使用腹部肌力，切勿下背施力，以免施力點錯誤而出現代償。捲腹不同於傳統的仰臥起坐，其風險極低；即使背痛的人也能進行本訓練。

目的：鍛鍊腹直肌（上腹部）

練習次數：4組，每組20～30下

1.仰臥平躺，雙腿彎曲，腳掌平放於地，背部緊貼地面，雙手放在頭部後方，手指切勿交叉緊扣。

2.呼氣時，頭部緩緩抬高，依個人能力，儘量抬高即可。如果做得到，上背離地抬高。眼睛看向肚臍。

3.吸氣時， 回到起始姿勢， 頭部不可靠地休息。重複動作20∼30下，節奏緩慢穩定。

Tips ：雙手手指請勿交叉扣於頸後，此舉可能造成頸椎過度拉扯。宜將雙手置於兩側耳旁。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

動作重點提示

呼吸：呼氣時抬高上半身，吸氣時放低。

姿勢：雙肘間距愈寬，動作愈困難。初學者可將雙肘相互靠攏，朝向身體前方，動作將變得比較容易。

變化動作

這項練習也可將小腿放在長凳上，或雙腿抬高至90度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

抬腿捲腹

進行時與所有腹部核心肌肉訓練相同，眼睛看向肚臍，同時下巴內收並往胸部靠近，如此可帶動腹直肌反射性緊縮。

目的：鍛鍊腹直肌（上腹部）

練習次數：4組，每組20～30下

1.仰臥平躺，背部緊貼地面，手放在頭部後方，不可十指交叉緊扣。小腿抬高，大腿垂直於地面，膝蓋彎成90度。

2.呼氣時，緩緩將頭部儘量抬高，如果可以，上背離地。眼睛看向肚臍。

3.吸氣時，緩緩放低並回到起始姿勢，頭部不可靠地休息，應保持與地面相隔些許距離。如此重複練習20∼30下，動作緩慢平穩，勿急促。

Tips：注意手部姿勢。背部緊貼地面。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

動作重點提示

呼吸：呼氣時抬起上半身，吸氣時放低。

姿勢：小腿抬高，大腿垂直於地面，以便在訓練過程中幫助腰背保持緊貼地面。而且因此能針對腹肌訓練。由於練習時腿部必須一直維持相同姿勢，必要時可採取翹腳以輔助腿部穩定。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

來源：采實文化《緊實曲線訓練圖解》 作者/尚皮耶．克萊蒙梭、弗雷德里克．德拉维耶

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

VG享受運動／ 小腿粗、小腹凸起、臀部外擴，竟然跟骨盆前傾後傾有關？！4招練出腹肌與翹臀(有片)

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 捲腹運動, 瘦身, 瘦小腹, 緊實線條, 練出馬甲線, 減肥
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