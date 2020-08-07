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亮・珠寶／徐睿知國際牌鑽石戴一輪　浮誇、優雅風格超百變

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▲▼徐睿知 。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知戴誇張寬沿帽搭配寶格麗681,000元的FIOREVER鑽石流蘇耳環，氣場強大。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅韻／台北報導

熱播的韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，飾演女主角「高文英」的南韓女星徐睿知，時尚行頭多到讓人點不完，幾乎各大國際珠寶品牌都戴一輪，大膽挑戰浮誇、狂野、知性、霸氣等不同風格，每個造型都令人難忘。

▲▼徐睿知 。（圖／翻攝Netflix）▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)

▲徐睿知戴寶格麗Serpenti Eyes on me系列玫瑰金孔雀石與鑽石項鍊，566,000元。（圖／翻攝Netflix、寶格麗提供）

浮誇女神
既然是女主角，造型絕對不能低調，徐睿知於第9集與男主角金秀賢首度相約出遊，頭戴超大帽沿的浮誇帽子，搭配寶格麗（BVLGARI）681,000元的FIOREVER鑽石流蘇耳環，存在感十足；她也沒錯過品牌經典蛇首造型的Serpenti Eyes on me系列珠寶，展現狂野的一面。

▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)

▲TASAKI spirea系列項鍊（左）541,000元，spirea耳環 676,000元。（圖／TASAKI提供）

霸氣女王
第13集中，徐睿知穿黑色俐落套裝入鏡，展現她高冷霸氣的女王形象，珠寶也充滿氣勢，搭配日本珠寶品牌TASAKI彷彿絢爛煙火的spirea系列鑽石耳環和項鍊，炸開的鑽石線條誰能忽視？

▲▼徐睿知 。（圖／翻攝Netflix）

▲徐睿知掛著兩行淚，意外與伯爵Sunlight系列流蘇耳環呼應。（圖／翻攝Netflix）

▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)
▲伯爵Sunlight系列18K玫瑰金流蘇鑽石耳環（左）545,000元，Extremely Lady系列18K白金鑽錶1,830,000元。

優雅美人
想尋得優雅風格珠寶與名錶不難，徐睿知所戴的伯爵（PIAGET）Extremely Lady系列賈姬錶與Sunlight系列耳環正是雅致之選，但讓人印象深刻的是劇中她流著兩行淚，竟意外與伯爵Sunlight流蘇耳環的線條呼應了。

▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)

▲助徐睿知展現知性美的FRED Force 10系列18K白金鑽石鑲嵌耳環（左）168,500元，Force 10系列鑽戒98,300元。

知性女子
有時未必要戴鑲滿鑽的華麗設計，稍加點綴經典珠寶也有畫龍點睛的效果。徐睿知即選擇法國珠寶品牌FRED靈感源自航海帆船繩纜與水手扣的Force 10系列耳環與戒指，以及Chaumet蝴蝶結造型的Liens Seduction 18K玫瑰金戒、Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜，流露知性美。

▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)▲▼ 徐睿知珠寶 。（圖／公關照)

▲Chaumet Liens Seduction 18K玫瑰金戒（左）69,000元，Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金吊墜500,000元。

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關鍵字：

《雖然是精神病但沒關係》, 徐睿知, Chaumet, FRED, BVLGARI, 寶格麗, PIAGET, 伯爵, TASAKI, 亮珠寶
fashion.net

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