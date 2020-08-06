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第1名大爆冷！日本網友票選「最佳減肥法」，斷食才排第6

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▲▼日本網友票選減肥法。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

▲網友票選最有效的方式竟是「多走路」。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

編輯 / Lily

日本每過一陣子總有各式各樣的排行榜，日前日本網站rankingoo邀來萬名網友票選10大最有效減肥方式，結果出爐跌破眾人眼鏡，第1名不用挨餓、更不需要技巧，只要早一站下車就能辦到！

第10名 一日一餐

節食是減重的捷徑，許多日本藝人推崇一日一餐的方式，訴求吃足營養並吃足份量更來得有效。

▲▼日本網友票選減肥法。（圖／Unsplash）

▲蛋白質先吃，澱粉放最後。（圖／Unsplash，以下同）

第9名 改變用餐順序

營養師建議用餐時先吃蛋白質、青菜，最後才吃澱粉，能幫助有效控制入口的分量，就好比吃飯前先喝湯或是先喝水來增加飽足感，真的很有效！

第8名 腹式呼吸減重法

有練瑜伽的人，對腹式呼吸法應該很熟悉，腹式呼吸法是利用腹部肌肉的收縮效果， 促進新陳代謝， 結實腹部肌肉群。

▲▼日本網友票選減肥法。（圖／Unsplash）

第7名 慢跑

屬於有氧運動的慢跑，當運動量達到一定的時間和心跳時，就能開始燃燒脂肪，揪三五朋友跑起來，一起運動就不怕懶散。

第6名 間歇性斷食

許多女星都在實行的168斷食法，許多女生都在實行，也就是一天的進食控制在8小時內，其餘16小時不進食，楊丞琳前陣子就靠這個方式瘦下來。

▲▼日本網友票選減肥法。（圖／Unsplash）

第5名 戒掉零食

零食熱量高，嘴饞吃零食可是萬惡來源，建議三餐吃飽，千萬別給自己吃零食的機會。

第4名 戒澱粉、碳水化合物

有節食的人都知道，戒澱粉和碳水化合物能讓體重掉很快，但只要一但恢復進食體重更容易反彈。

▲▼日本網友票選減肥法。（圖／Unsplash）

第3名 重量訓練

藉由重量訓練來提升肌肉量，身體線條比體重計數字來得更重要。

第2名 減糖

戒不掉碳水化合物、澱粉，不如從少吃甜的東西下手，減少糖分攝取，不只能瘦也老得慢。

第1名 多走路

多走路不需任何技巧，輕鬆獲得減重第1名，不必刻意騰出時間來運動，在上班、通勤時能多走就多走，下班時不妨前一站下車，試著慢慢走回家，只要每天持之以恆，效果看得見。

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關鍵字：

日本, 網友, 票選, 減重, 方式
fashion.net

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