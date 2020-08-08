Sacai X Nike新聯名逼人包色！「黑魂」質感爆棚、「湖人紫金」球迷必收

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@py_rates_、vanstaiwan.com

Nike與sacai合作的聯名鞋紅翻天，預計今年秋天登場的Vaporwaffle鞋款目前還沒有確切販售資訊，IG爆料帳號@py_rates_竟又釋出4款新色，照片一出馬上在網路引起熱烈討論，第二波比之前公開過的黑白、藍紅…等配色更燒，完全讓人選擇障礙發作。

在 Instagram 查看這則貼文 The Sole Supplier（@thesolesupplier）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 29 日 上午 4:03 張貼

Nike X Sacai的Vaporwaffle鞋款以跑鞋為靈感，輪廓做成流線型，維持品牌的Hybrid（混血）特性，使用解構手法增添層次，Double Swoosh、雙鞋舌、雙鞋帶，搭配特殊的鞋底構造，讓它看起來更吸引人，這次又新釋出4款配色，實在是太逼人啦！

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 下午 12:33 張貼

什麼鞋款只要推出「黑魂版」瞬間質感升級，Nike X Sacai Vaporwaffle的第二波配色也跟進，推出一雙全黑的款式，整雙使用深淺不同的黑，加上黑、白雙色鞋帶點綴，潮流感爆棚。

另一款勢必大爆的是激似NBA湖人隊的「紫金配色」，紫色的鞋面配上黃色勾勾超級吸睛，湖迷們必須入手。

還有奶油白搭配黑勾勾的款式，配色清新百搭，以及奶茶棕加深藍的組合，每一款都呈現出不同風格，真想通通包色。這系列預計2021年春季登場，價格為美金180元（約台幣5,286元），詳細販售資訊還有待後續追蹤。

此外，Vans先前預告會與卡通《辛普森家庭》推出聯名系列，台灣確定要在8月7日開賣了，這系列包含多樣鞋款、服飾、包包，其中Vans經典的Old Skool鞋款加上色彩鮮豔的辛普森人物圖案，童趣又可愛，還有薰衣草紫底色配上鮮黃鞋帶的造型、滿版印花的休閒鞋…眾多品項，卡通粉絲們千萬別錯過。

▲The Simpsons Old Skool鞋款定價台幣2,780／3,280元。

▲The Simpsons Slip-On鞋款定價台幣2,380／2,780元。



在 Instagram 查看這則貼文 VansTaiwan（@vanstw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 下午 9:07 張貼

►NikeＸStüssy全新聯名登場！「朴敘俊鞋」紅白配色更燒 這次一定要搶到

►搶不到四代沒關係！「奶油黃」Off-White x AJ 5 將登場 半透明材質更燒