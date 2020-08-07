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「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

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記者鮑璿安／綜合報導

教育部體育署推出「動滋券」，民眾可於８日起在合作業者的店家消費抵用，若是沒有看球、去健身房的消費計劃，拿來購入運動用品是多數民眾的首選，此次《ET FASHION》整理動滋券懶人包，購買品項、加碼優惠看一篇就夠！

《摩曼頓》全台門市期間限定加碼活動

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲摩曼頓旗下品牌共享動滋券，8月8日至8月9日再折100元。（圖／品牌提供）

《摩曼頓》結合全台三家《NBA STORE》，以及集合旗下包括戶外裝備通路品牌《GO WILD》、歐洲專業運動通路品牌《INTERSPORT》、百貨OUTLET通路等全台門市，共同響應「動滋券」優惠，並於8月8日至8月9日期間限定加碼活動，讓動滋券500變600，活動期間全額使用動滋券500元，現場即可再折100元，總計600元消費價值。

adidas Sneaker Day第二雙半價

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲adidas祭出Sneaker Day期間限定優惠，鞋類產品第二雙半價， Supernova鞋款NT$3,490。（圖／品牌提供）

配合「動滋券」adidas祭出Sneaker Day期間限定優惠，凡於8月10日至8月16日活動期間，於全台門市購買鞋類商品，即可享第二雙半價之優惠折扣。鞋款Supernova結合BOOST 與BOUNCE兩大旗艦中底科技，工藝式網布鞋面提供極佳透氣和支撐性，而鞋底則採用耐磨橡膠大底局部強化抓地力，跑友此時入手相當划算。

FILA

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲FILA全省門市皆可使用「動滋券」， 推薦鞋款BEATS TRACER，NT$2,480 。（圖／品牌提供）

FILA雖無加碼優惠，但全省門市皆可使用「動滋券」，推薦鞋款包括STEP LOUD 尬頑街潮系列限定紀念鞋款BEATS TRACER，鞋面採用超輕量皮革搭配透氣網布，提供硬核黑、酷頑白、波動綠、炫舞粉四色，男女皆可輕鬆上腳。

ASICS

▲▼運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲ASICS SportStyle運動休閒系列與日本潮流網站atmos共同開發的鞋款GEL-PTG 3 STRAND，低筒NT$3,580；高筒NT$3,880 。（圖／品牌提供）

ASICS則是在西門店與旗艦店享有「動滋券」優惠，此時入手ASICS SportStyle運動休閒系列與日本潮流網站atmos共同開發的鞋款GEL-PTG 3 STRAND十分划算，一次推出高筒及低筒兩種選擇，並運用大膽撞色、刺繡等亮眼設計，鞋側標誌性的吸睛大LOGO仍為今年球鞋趨勢經典不敗元素，成為吸睛焦點。

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關鍵字：

教育部體育署, 動滋券, 消費, 運動, 生活, 球鞋, 運動鞋
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