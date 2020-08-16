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IG瘋狂刷屏！Marine Serre的一彎新月　讓Blackpink、泫雅瘋狂搶穿

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記者王蓁蓁／台北報導

這一彎新月默默燒了那麼久，你還沒跟上嗎？就在前陣子超人氣韓國女團Blackpink、以及碧昂絲都穿上法國設計師品牌Marine Serre的彎月服裝後，又再見這前衛時髦的新月大勢回歸，它究竟魅力何在能吸引大批時尚人士愛戴呢？

▲Blackpink團員們以Marine Serre穿搭出專屬每個成員的個人風格。

法國設計師Marine Serre以永續時尚作為目標，創立同名品牌，包括回收材料重塑、拆解潛水衣與襯衫、佈滿新月高辨識度的緊身衣，都為人津津樂道。Marine Serre在2017年LVMH大獎中奪得冠軍一戰成名，時尚老佛爺卡爾拉格斐更曾以「人小志氣高」形容她。

關於logo的月亮，就像有人說這就像月亮仙子的衣服，Marine Serre 認為月亮同樣代表女性、也是愛的符號，人們可以用自己的方式去詮釋它，也許就是這個人人可定義的開放式解讀，符合時下主流Ｚ世代的自我定義，才會讓時尚與潮流人士這樣瘋狂著迷吧！
 

▲人間芭比Lisa 短版的上衣搭短褲，腰間綁上滿版上衣作為亮點，展現率性又不失性感的穿搭。
 ▲被IG瘋狂刷屏！前衛又時髦的新月Marine Serr，讓人氣女團Blackpink、碧昂絲及泫雅都搶穿！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Jennie 以透膚及薄紗材質的上衣穿搭出性感，金屬皮帶與長靴則巧妙展現女王的霸氣感。

▲被IG瘋狂刷屏！前衛又時髦的新月Marine Serr，讓人氣女團Blackpink、碧昂絲及泫雅都搶穿！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
 ▲Jisoo頭上的新月髮帶可是今年最火的單品之一，搭上及肩的長髮以及緊身的皮短褲，混搭甜美跟龐克。
 

▲作為時尚擔當的Jennie，早在去年就搶先戴上新月髮帶了。

▲被IG瘋狂刷屏！前衛又時髦的新月Marine Serr，讓人氣女團Blackpink、碧昂絲及泫雅都搶穿！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲許久不見的范冰冰也戴上了新月髮帶展現機場時尚。

▲被IG瘋狂刷屏！前衛又時髦的新月Marine Serr，讓人氣女團Blackpink、碧昂絲及泫雅都搶穿！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
 ▲Rose以抹胸搭配率性的長褲與軍鞋，最特別的是Marine Serre這個系列其實沒有出抹胸，是造型師將緊身的單車褲綁在了Rose胸前呢！


 ▲被IG瘋狂刷屏！前衛又時髦的新月Marine Serr，讓人氣女團Blackpink、碧昂絲及泫雅都搶穿！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲帶貨女王泫雅，完美地將前衛的Marine Serre融入生活穿搭。

▲被IG瘋狂刷屏！前衛又時髦的新月Marine Serr，讓人氣女團Blackpink、碧昂絲及泫雅都搶穿！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲帥氣的長寬褲依然不能失去性感！泫雅用短版的背心小露腰間平衡整體穿搭，旁邊再加入一隻萌寵，就讓穿搭照更加分。

▲近期畫報拍攝不斷的泫雅，也穿上Marine Serre 最新一季的新月緊身衣

▲流行天后碧昂絲在新歌MV中，和舞伴們都穿上 Marine Serre 標誌性的新月緊身衣

▲最近瘦身有成的愛黛兒也換上Marine Serre同款，與碧昂絲搞笑合體


▲被IG瘋狂刷屏！前衛又時髦的新月Marine Serr，讓人氣女團Blackpink、碧昂絲及泫雅都搶穿！ 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲依然充滿仙氣的趙薇，一身Marine Serre套裝搭配紅唇霸氣側漏。
 

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關鍵字：

Marine Serr, Blackpink, 碧昂絲, 泫雅, 趙薇, 范冰冰, 愛黛兒
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