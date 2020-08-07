fb ig video ETtoday search mobile

今年夏季必備的4款「消暑凝凍」！一敷冰涼降溫還能快速保濕

>

記者張毓容／綜合報導

炎炎夏日裡在室外高溫、室內冷氣房的雙重夾擊下，肌膚水分快又多，加上氣溫連續飆高，連保養都讓人覺得煩躁悶熱不堪，這時候正是適合使用清爽凝凍狀的凍膜、面膜的好時機，一敷冰涼降溫，又能快速保濕舒緩，每個人都該有一罐。

▲▼夏季必備的4款冰涼「消暑凝凍」 。（圖／品牌提供）

DARPHIN 活水保濕凝膠面膜，50ml，NT$1,800。

法國頂級芳療保養品牌DARPHIN今年夏季特別推出兼具涼感舒緩與長效保濕補水的「活水保濕凝膠面膜」，蘊含88%天然來源植萃與長效保濕成分，只要10分鐘就能為肌膚全面補水，提升水分含量、鞏固水分，更強化肌膚防禦能力，讓肌膚恢復水潤彈亮。面膜中的氣泡和不黏膩的高密度膠狀質地，能迅速為肌膚帶來涼感清爽膚觸。

▲▼夏季必備的4款冰涼「消暑凝凍」。（圖／記者張毓容攝）

▲▼夏季必備的4款冰涼「消暑凝凍」。（圖／記者張毓容攝）

Kiehl’s 金盞花精萃修護水凝凍膜，100ml，NT$1,600。

台灣搶先全球首賣、於8月上市的「Kiehl’s金盞花精萃修護水凝凍膜」，是原先Kiehl’s金盞花系列中的保濕凍膜升級版，不僅換了新名稱，成分也更升級，原先就有「金盞花精萃」濃度更高，「翠葉蘆薈精華」也提高2倍，能加速肌膚修護，密集鎮定舒緩，立即為肌膚保濕補水，更添加全新10大草本萃取成分，能有效鎖住肌膚水分，改善粗糙黯沉狀況。

▲▼夏季必備的4款冰涼「消暑凝凍」。（圖／記者張毓容攝）

▲▼夏季必備的4款冰涼「消暑凝凍」。（圖／記者張毓容攝）

碧兒泉 水光草保濕凝凍，50ml，NT$1,750。

高居碧兒泉保濕產品銷售第一的「水光草保濕凝凍」，今年7月推出成分升級更新版，其明星成分「保濕水光草精華」萃取自擁有豐沛保濕力的水光草，有效保濕不，更能促進肌膚傳水，且富含維生素A、Ｃ，能讓肌膚透亮發光，修護效果更提升。除了可薄擦清爽保濕，也可厚敷改善乾燥脫皮，還能當作晚安面膜使用，使用法很多元。

▲▼夏季必備的4款冰涼「消暑凝凍」。（圖／記者張毓容攝）

東森自然美 肌因極光白修護凝凍，50ml，NT$2,280。

「肌因極光白修護凝凍」內含桑白皮、小黃瓜、α熊果素、玻尿酸等多種天然植物及高效活性修護精華，可迅速補充水分與養分，使肌膚油水平衡，加強保濕，可薄敷，也可當作晚安面膜使用，幫助鎖住保養成分，同時達到修護效果，連敏感肌膚都能使用。

►台灣搶先全球首賣！Kiehl’s金盞花凝凍推升級版　全新「奶霜」質地更溫和

►網友狂推、熱賣第一的「發光凝凍」再升級！加送超可愛薄荷綠托特包

►不開冷氣也透心涼！夏季「涼感保養」夯，連電費都省了

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 夏季, 夏日, 降溫, 涼感, 冰涼, 凝凍, 凍膜, 面膜, 凝膠, Kiehl’s, 契爾氏, DARPHIN, 碧兒泉, 東森自然美
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa、韓素希都在畫「小歐眉」！眉型讓五官變立體　創造精緻混血感

Lisa、韓素希都在畫「小歐眉」！眉型讓五官變立體　創造精緻混血感

12星座8月運勢！雙魚容易背黑鍋、射手終於擺脫單身了

12星座8月運勢！雙魚容易背黑鍋、射手終於擺脫單身了

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭 告別口袋空空！「5個方法」控制花費，讓你存出一桶金 Angelababy瘦成「排骨」慘輸曾之喬　穿同款透視連身裙她更有料 《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」 私密處暗沉有救！醫師：留意5個生活小習慣，合身牛仔褲是大忌 凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝 Ella、郭雪芙都在瘋！「白米減重」正夯，原來吃飽了才能瘦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面