今年夏季必備的4款「消暑凝凍」！一敷冰涼降溫還能快速保濕

記者張毓容／綜合報導

炎炎夏日裡在室外高溫、室內冷氣房的雙重夾擊下，肌膚水分快又多，加上氣溫連續飆高，連保養都讓人覺得煩躁悶熱不堪，這時候正是適合使用清爽凝凍狀的凍膜、面膜的好時機，一敷冰涼降溫，又能快速保濕舒緩，每個人都該有一罐。

DARPHIN 活水保濕凝膠面膜，50ml，NT$1,800。



法國頂級芳療保養品牌DARPHIN今年夏季特別推出兼具涼感舒緩與長效保濕補水的「活水保濕凝膠面膜」，蘊含88%天然來源植萃與長效保濕成分，只要10分鐘就能為肌膚全面補水，提升水分含量、鞏固水分，更強化肌膚防禦能力，讓肌膚恢復水潤彈亮。面膜中的氣泡和不黏膩的高密度膠狀質地，能迅速為肌膚帶來涼感清爽膚觸。

Kiehl’s 金盞花精萃修護水凝凍膜，100ml，NT$1,600。



台灣搶先全球首賣、於8月上市的「Kiehl’s金盞花精萃修護水凝凍膜」，是原先Kiehl’s金盞花系列中的保濕凍膜升級版，不僅換了新名稱，成分也更升級，原先就有「金盞花精萃」濃度更高，「翠葉蘆薈精華」也提高2倍，能加速肌膚修護，密集鎮定舒緩，立即為肌膚保濕補水，更添加全新10大草本萃取成分，能有效鎖住肌膚水分，改善粗糙黯沉狀況。

碧兒泉 水光草保濕凝凍，50ml，NT$1,750。



高居碧兒泉保濕產品銷售第一的「水光草保濕凝凍」，今年7月推出成分升級更新版，其明星成分「保濕水光草精華」萃取自擁有豐沛保濕力的水光草，有效保濕不，更能促進肌膚傳水，且富含維生素A、Ｃ，能讓肌膚透亮發光，修護效果更提升。除了可薄擦清爽保濕，也可厚敷改善乾燥脫皮，還能當作晚安面膜使用，使用法很多元。

東森自然美 肌因極光白修護凝凍，50ml，NT$2,280。



「肌因極光白修護凝凍」內含桑白皮、小黃瓜、α熊果素、玻尿酸等多種天然植物及高效活性修護精華，可迅速補充水分與養分，使肌膚油水平衡，加強保濕，可薄敷，也可當作晚安面膜使用，幫助鎖住保養成分，同時達到修護效果，連敏感肌膚都能使用。

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