fb ig video ETtoday search mobile

最低290元就能擁有Jo Malone新香！8／13 ZARA開賣

>

記者李薇／綜合報導

Jo Malone這個品牌深受許多愛香人士的喜歡，其創辦人CBE在將品牌賣給雅詩蘭黛集團之後，自己又再成立了Jo Loves，推出許多香水品牌；最近ZARA也與她合作，經過一年的醞釀，推出全新的Emotions Collection by Jo Loves，總共8款香味，要搶的絕對要快。

▲Jo Loves,ZARA,jo malone,香水,GUESS,NARCISO。（圖／記者李薇攝）

▲Jo Loves與ZARA合作推出全新的香水。（圖／品牌提供）

ZARA與Jo Loves合作，推出全新Emotions Collection by Jo Loves香水系列，總共有8支香味，是Jo Loves創辦人CBE從ZARA的時裝系列中汲取靈感，設計出的香調，並在8月13日於ZARA官網與門市開始販售，總共分為三種尺寸：90ml售價1290元、40ml售價790元、10ml售價290元。

▲Jo Loves,ZARA,jo malone,香水,GUESS,NARCISO。（圖／記者李薇攝）

▲GUESS瑰麗風華女性淡香水，50ml、售價1,950元。（圖／品牌提供）

針對最近推出的香水，GUESS推出瑰麗風華女性淡香水，前調由熱情奔放的義大利檸檬、水嫩多汁的黑醋栗及鮮豔的薔薇科榅桲展開充滿情挑的前調，以茉莉、木蘭花、絲柏木、鈴蘭揉合出誘人的異國花香調，詮釋「 盡情享受生活之樂趣」的概念，後調揉合鳶尾花、苔蘚、檀香及性感的麝香留下令人難以忘懷的女人味。

▲Jo Loves,ZARA,jo malone,香水,GUESS,NARCISO。（圖／記者李薇攝）

▲NARCISO裸時尚粉女性淡香精，50ml、售價3,250元。（圖／品牌提供）

NARCISO裸時尚粉女性淡香精的調香大師Aurélien Guichard攜手，以女性古銅色肌膚被陽光親吻的性感模樣為靈感，運用明星香氣喀什米爾麝香、降龍涎香醚，流露溫柔粉嫩的胭脂氣息，將女性婀娜多姿的性感姿態逐一呈現，並融入熱带情調花香，帶有暖甜香氣的大溪地梔子花、「花中之花」的依蘭依蘭及甜美的白花氣息，點綴了NARCISO晨光琥珀淡香精，為優雅中增添了明亮的夏日火花。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Jo Loves, ZARA, jo malone, 香水, GUESS, NARCISO
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

獨家5.2折！絕美「FOSSIL玫瑰金腕錶」2704元無痛入手　七夕禮物就是它

獨家5.2折！絕美「FOSSIL玫瑰金腕錶」2704元無痛入手　七夕禮物就是它

《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」 誠品台北車站捷運店8月底熄燈！曾是「五大店之一」將走入歷史 「你往前走，我一定在你後面」電影《少年的你》正視霸凌，找回生命中的燭光 「他願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看另一半是否真的愛妳 Angelababy瘦成「排骨」慘輸曾之喬　穿同款透視連身裙她更有料 Sacai X Nike新聯名逼人包色！「黑魂」質感爆棚、「湖人紫金」球迷必收 星巴克「變色隨行杯」台灣開賣！加水就變漸層色　浮出彩花夢幻度大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面