最低290元就能擁有Jo Malone新香！8／13 ZARA開賣

記者李薇／綜合報導

Jo Malone這個品牌深受許多愛香人士的喜歡，其創辦人CBE在將品牌賣給雅詩蘭黛集團之後，自己又再成立了Jo Loves，推出許多香水品牌；最近ZARA也與她合作，經過一年的醞釀，推出全新的Emotions Collection by Jo Loves，總共8款香味，要搶的絕對要快。

▲Jo Loves與ZARA合作推出全新的香水。（圖／品牌提供）



ZARA與Jo Loves合作，推出全新Emotions Collection by Jo Loves香水系列，總共有8支香味，是Jo Loves創辦人CBE從ZARA的時裝系列中汲取靈感，設計出的香調，並在8月13日於ZARA官網與門市開始販售，總共分為三種尺寸：90ml售價1290元、40ml售價790元、10ml售價290元。

▲GUESS瑰麗風華女性淡香水，50ml、售價1,950元。（圖／品牌提供）



針對最近推出的香水，GUESS推出瑰麗風華女性淡香水，前調由熱情奔放的義大利檸檬、水嫩多汁的黑醋栗及鮮豔的薔薇科榅桲展開充滿情挑的前調，以茉莉、木蘭花、絲柏木、鈴蘭揉合出誘人的異國花香調，詮釋「 盡情享受生活之樂趣」的概念，後調揉合鳶尾花、苔蘚、檀香及性感的麝香留下令人難以忘懷的女人味。

▲NARCISO裸時尚粉女性淡香精，50ml、售價3,250元。（圖／品牌提供）



NARCISO裸時尚粉女性淡香精的調香大師Aurélien Guichard攜手，以女性古銅色肌膚被陽光親吻的性感模樣為靈感，運用明星香氣喀什米爾麝香、降龍涎香醚，流露溫柔粉嫩的胭脂氣息，將女性婀娜多姿的性感姿態逐一呈現，並融入熱带情調花香，帶有暖甜香氣的大溪地梔子花、「花中之花」的依蘭依蘭及甜美的白花氣息，點綴了NARCISO晨光琥珀淡香精，為優雅中增添了明亮的夏日火花。