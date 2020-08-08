星巴克「變色隨行杯」台灣開賣！加水就變漸層色　浮出彩花夢幻度大增

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.com.tw、10x10.co.kr

夏天到了就是要喝冷飲，星巴克先前推出過倒入冷飲就會變色的漸層隨行杯，美美的變色效果在IG上引起熱潮，現在台灣再度引進了冷變隨行杯，五色一組，每一款顏色都很有夏日氣息，另外還新推出一款加水後會浮現繽紛彩花的版本，也太夢幻啦！

星巴克這次推出兩款「冷變TOGO隨行杯」，彩花版本沒裝水時，就是個普通的霧面透明杯子，但倒入冷飲後，杯身就會顯現變色效果，浮出五顏六色的細碎彩花，鮮豔豐富的顏色美翻，搭配七彩吸管一起用更漂亮，有種過生日的感覺。

▲彩花冷變TOGO冷水杯售價台幣115元。



另一款「BC冷變TOGO隨行杯組」有紅、橘、黃、綠、藍五種不同顏色，鮮豔的素面杯身在冷飲倒入後，會產生漸層變色效果，非常神奇。黃色的杯子加水會變成橘色、紅色變成酒紅、橘色變成桃紅，綠色杯子會變成神秘的藍綠、藍色則變成深藍，只裝水卻彷彿在喝水果冰沙，超級療癒。

▲BC冷變TOGO隨行杯組售價台幣780元。



除了星巴克有推出冷變杯，韓國的文創品牌10X10也有一款史努比造型的冷變杯組，同樣五色一組，有粉紅、黃、綠、淺藍和深藍，每一款杯身還印了史努比、查理布朗、露西…五個不同角色的圖案。這系列售價24,000韓元（約台幣594元），目前已經搶購一空，想要只能再等等了。

在 Instagram 查看這則貼文 텐바이텐 공식 인스타그램 / 10X10（@your10x10）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 6 日 下午 8:17 張貼

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