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直播／LV 2021男裝秀8／6晚間6點半登場　還有IG濾鏡可愛爆炸必須玩

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▲LV 2021春夏男裝秀在上海展開。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2021春夏男裝秀，將於台灣時間8月6日下午6點30分在上海登場，疫情搞得人心煩亂，也不可能飛到現場，不如看直播知道男裝創意總監Virgil Abloh這次會端出什麼厲害作品，LV並推出4款超有趣的IG濾鏡，一定要下載試試。

▲LV 2021男裝秀直播。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲LV 2021男裝秀直播。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲4款IG濾鏡都很有趣。（圖／翻攝LV IG）

旅行是LV的骨子裡最重要的精神，2021春夏男裝秀從巴黎移師上海，也開啟旅程，7月發佈的前導動畫，便以《Zoooom與朋友們的探險之旅》為主題，彩色貨櫃在巴黎裝箱、出發，充滿冒險與童趣，而在IG上搶先露出的影片中，也可見小包上掛著Zoooom與朋友們娃娃，還有各種可愛布偶，讓人好期待成為真正的商品。

▲LV 2021男裝秀直播。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲搶先釋出的2021 LV春夏男裝配件，色彩鮮豔又富童趣。（圖／翻攝LV IG）

▲LV 2021男裝秀直播。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）
▲超可愛的娃娃是否會出現在2021男裝配件系列中？令人期待。（圖／翻攝LV IG）

而同步推出的4款IG濾鏡，則有彩虹馬、Zoooom戴的Monogram墨鏡、彩虹等，都非常可愛，還能把角色們放在手心、拍出寵物感，看秀之餘趕緊玩一波！

▲LV 2021男裝秀直播。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）

▲LV 2021男裝秀直播。（圖／品牌提供、翻攝LV IG）
▲LV以《Zoooom與朋友們的探險之旅》為主題，為2021春夏男裝秀拍前導引片。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, 2021男裝, Virgil Abloh
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