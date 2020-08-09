蔡康永是你？日本推出宮崎駿「肩上玩偶」環保袋　小老鼠和狐松鼠都Q爆！

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喜歡宮崎駿動畫的朋友們，絕不能不知道專門販售吉卜力周邊商品的橡子共和國，日本的橡子共和國於今年暑假推出了一款收納式「肩上玩偶」環保袋，共有《神隱少女》中的「小老鼠＋蚊子」、天空之城的「狐松鼠」兩款，平時是可愛的玩偶，打開後瞬間變成環保購物袋，背在身上時玩偶剛好就在肩上！不禁令人聯想到藝人蔡康永的招牌肩上烏鴉，是不是很可愛呢？

還記得宮崎駿經典動畫《神隱少女》中，被魔法變成小老鼠的寶寶，還有變成小蚊子的烏鴉嗎？這次由日本橡子共和國推出的「肩上玩偶」環保購物袋系列中，特別採用了他們的造型設計，且打開後購物袋本身的顏色與小老鼠同樣都是淡粉紫色，上頭還有小老鼠、蚊子與鍋爐爺爺的小黑炭們的滿版印刷，背起來時玩偶的部分剛好就站在肩膀上，彷彿就像是從動畫中走出來一樣，把電影中的Ｑ萌模樣直接搬到了現實世界。

▲《神隱少女》小老鼠＋蚊子肩上玩偶環保購物袋。（圖／翻攝自日本橡子共和國官網）



另外一款則是曾經出現在《天空之城》以及《風之谷》電影中的「狐松鼠」，豎起耳朵站在草地上的模樣活靈活現，是電影中非常可愛的角色，搭配的則是黑色款式的環保袋，上方印滿了《天空之城》裡的機器人兵，做著不一樣的動作，細節滿滿。

平常可以當作家中的小擺飾，將下方的鈕扣打開又可以直接當成購物袋使用，這樣可愛又實用的周邊沒有不下手的理由！不過目前官網上呈現缺貨狀態，喜歡的朋友們可能要再等下一波預購，售價為2,800日圓＋稅（約台幣780元）。

▲《天空之城》狐松鼠肩上玩偶環保購物袋。（圖／翻攝自日本橡子共和國官網）



同樣也是經典的動畫電影《玩具總動員》，人氣一點也不輸日本的宮崎駿動畫，今年迎來25週年，大家都紛紛跟上這波熱潮，居家通路HOLA特力和樂近期便獨家推出了「變裝三眼怪」玩偶系列，讓三眼怪們穿上皮克斯其他部經典動畫電影的人氣角色服裝，變裝造型包括胡迪警長、熊抱哥和最新續集裡的人氣角色Bunny兔，還有來自《怪獸電力公司》的毛怪與阿布的怪獸裝！另外，還加碼納入《超人特工隊》的超能先生爸爸。

▲HOLA推出「變裝三眼怪」玩偶系列。（圖／翻攝自HOLA官網）

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