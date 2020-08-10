團購瘋搶的「涼感衛生棉」12包超低價499元！舒服透氣　用過再也不換別牌

記者李薇／綜合報導

夏天到來，涼感被、涼感墊、涼感紙巾⋯等單品紛紛出籠，只要是跟消暑有關的單品，通通都會大賣，涼感衛生棉也在市場上大出風頭，愛康超透氣衛生棉系列是橫掃團購市場的超級夯貨，柔棉表層、添加薄荷與茶樹精油，完全不悶熱，難怪能成為團購第一大牌。現在不需跟團，購物網站「Her和她」也推出販售，整組包括6包日用、3包夜用、3包夜用加長型，一共12包，原價1188元，特價499元，趕緊下單才安心。

▲愛康超透氣衛生棉熱銷超值組12包入（6包日用+3包夜用+3包夜用加長），原價1,188元，特價499元，點我購買。



月經來臨期間，容易感覺悶熱、不舒服，愛康推出的超透氣衛生棉裡面放入「好芯涼」的涼感芯片，添加薄荷、茶樹精油，使用起來帶有涼感清新的感覺，不但不會悶住，草本的氣息也會減少異味的出現，加上研發抑菌技術，30秒內抑菌達99.9%。

▲夏日很需要清新沁涼。（圖／pakutaso）

不只是如此，衛生棉更是採用日本進口棉布，非常柔軟、綿滑的材質，對於薄嫩的私密肌膚，可以減少摩擦容易出現的泛紅、搔癢等問題，同時擁有良好的吸力，高達52.7倍的吸收力，能迅速吸收不會滲，超透氣底膜可以將熱氣散出，維持絕佳的通風效果，使用起來不會悶熱不舒服。

▲愛康衛生棉有各種功能、尺寸，很受歡迎。（圖／翻攝愛康IG）

購物網站「Her和她」推出愛康超透氣衛生棉熱銷超值組，包含6包日用、3包夜用、3包夜用加長型，共12包原價1188元，特價499元，一次滿足各種需求，非常划算。

▲愛康超透氣衛生棉熱銷超值組12包入（6包日用+3包夜用+3包夜用加長），原價1,188元，特價499元，點我購買。

