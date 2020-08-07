清潔同時養膚！夏季「話題卸妝」盤點，殘妝乾淨溜溜

▲當膚況不穩定時，必須善選卸妝清潔產品。（圖／翻攝自IG/balinaco_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

卸妝清潔是保養最重要的一環，藉由清除阻塞皮膚的污垢、油漬以及老廢細胞，使後續保養更有感。近來氣候悶熱，膚況多由走在危險邊緣，出油、乾荒和暗沉通通出來亂，這時更要慎選臉部清潔產品，幫助溫和滋養肌膚。

Neal's Yard Remedies推出專為熟齡肌膚設計的清潔商品，以100％天然成分、95％有機原料，打造集結卸妝清潔而合一乳香緊緻卸妝潔顏凝膏。

▲Neal's Yard Remedies 乳香緊緻卸妝潔顏凝膏，100g，1,750元。

添加頂級阿曼乳香，具有良好抗老及保濕功能，蘊含馥郁香氣及芳療特性，有助於深度放鬆心情，並且同時提升後續抗老保養功效。阿曼乳霜能有效幫助提升肌膚緊緻度、淡化皺紋及細紋並放鬆肌肉緊繃。帶有香甜氣味與木質香氣的阿曼乳香，使人呼吸更加和緩並更深度放鬆。

▲東森自然美 超效保濕按摩卸妝膏，125g，1,380元。

東森自然美的超效保濕按摩卸妝膏，藉由快速乳化技術，深層清潔毛孔、同時卸除油性及水性彩妝，包含頑固難卸的眼線液、睫毛膏、唇彩都可以輕鬆卸除，快速不費力，還能留給肌膚清爽保濕感。

以ECOCERT有機認證椰子油為基底，添加薰衣草、艾草等天然精油成分，溫和親膚零負擔，香氣清香不刺鼻。免濕敷或反覆卸妝，只需透過手指輕輕按摩、以油溶油，讓卸妝膏成分抵達肌膚深處，便能夠將困在毛孔內的頑固髒污及角質層污垢完美清除。

▲ETUDE HOUSE 純晶5.5敏弱專用卸妝水，320ml，420元。

長時間戴著口罩，容易造成肌膚出油，導致肌膚敏感、泛紅不適，ETUDE HOUSE 貼心推出敏弱專用的洗卸產品，幫助灰塵、髒汙迅速溫和卸除同時不刺激肌膚。添加泛醇B5，保護肌膚屏障維持保濕狀態；積雪草萃取物能修護敏弱肌膚幫助肌膚維持穩定與弱酸性狀態。

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