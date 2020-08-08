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蔡詩芸一出手百萬勞力士　老公的PP名錶變網美照道具

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▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲休閒時光蔡詩芸穿著隨興，但手腕上行頭很厲害，包括Dior手環、有女兒名字的手鍊，以及約1,462,500元的勞力士錶。（圖／翻攝dizzydizzo IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

周末穿搭力求休閒舒適，升格當媽媽的蔡詩芸也不例外，穿著輕鬆的長版T恤就出門，但細看手腕上的行頭可不簡單，除了疊戴Dior織帶手環、串有女兒Katiya名字的珠鍊與彩色手環，同時還戴上要價約1,462,500元勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶襯身價。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸穿Moncler裝秀三星新手機。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

蔡詩芸婚後受愛錶成痴的老公王陽明影響，名錶一只一只換，不少都是老公愛的禮物，多為運動風格的鍊帶錶款。這回她秀出百萬元勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，同樣是個性十足的經典之作，她選擇時標點鑽的款式展現女人味。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

▲蔡詩芸宣傳三星手機，讓香奈兒包、老公的1,615,000元PP Aquanaut 5164R腕錶都入鏡。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

而她宣傳三星新手機時，不忘發揮網美拍照的精神，也置入近期參加美妝品牌MAKE UP FOR EVER的唇膏，同時讓自己的香奈兒（CHANEL）包、王陽明今年終於等到的PP（Patek Philippe，百達翡麗）1,615,000元Aquanaut 5164R深巧克力色腕錶全入鏡，凸顯精品質感。

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關鍵字：

蔡詩芸, 王陽明, PP, Rolex, 勞力士
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